ساماندهی 39 گلزار شهدای شهرستان اراک مستلزم همکاری مسئولان است

مرتضی انصاری فر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون 98 گلزار مطهر شهدا در سطح شهرستان اراک وجود دارد که تاکنون 58 گلزار این گلگون کفنان ساماندهی شده است.

وی با بیان اینکه در مجموع دو هزار و 15 مزار در این گلزار ها آرمیده اند تصریح کرد: امیدواریم با همکاری مسئولان ذی ربط 39 گلزار باقی مانده نیز به زودی ساماندهی شوند.

انصاری فر احیا، حفظ و ترویچ فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، زنده نگهداشتن یاد و نام شهیدان انقلاب اسلامی و ایثارگران و حفظ آثار آنان را یک ضرورت جامعه ایران اسلامی دانست و گفت: اعتلامعرفت و تعهد جامعه در قبال ارزش های فرهنگ ایثار و شهادت و بالا بردن تعهد آنان نسبت به رعایت حق، حرمت و منزلت جامعه هدف و خانواده آنان از مهمترین اهداف بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی است.

وی افزود: شهرستان اراک باتقدیم دو هزار و 247 شهید، هفت هزار و 368 جانباز و 450 آزاده وفاداری خود به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران را نشان داده است.

رئیس بنیاد شهید اراک با اشاره به اینکه بنیانگذار انقلاب اسلامی در سال65 طی پیامی به ضرورت پیگیری مسائل تربیتی و تحصیلی فرزندان شاهد تاکیدکردند، تصریح کرد: از ابتدای تاسیس نهادمقدس بنیاد شهید، ارتقای سطح علمی و فرهنگی فرزندان شاهد و ایثارگر مورد توجه بوده است.

تحصیل 630 تن از فرزندان شاهد و ایثارگر

انصاری فر ادامه داد: در سال تحصیلی جاری 630 تن از فرزندان شاهد و ایثارگر در قالب طرح شاهد در 12 مدرسه دخترانه و پسرانه در سطح شهرستان اراک مشغول تحصیل هستند.

وی برگزاری جلسات ماهانه ستاد شاهد با آموزش و پرورش برای پیگیری مسائل آموزشی و تربیتی، برگزاری 16 جلسه مشاوره، 10 گردهمایی دانش آموزان و 25 دیپلم افتخاری را از دستاوردهای امسال بنیاد شهید اراک در راستای آموزش فرزندان شاهد ایثارگر دانست.

رئیس بنیاد شهید شهرستان اراک با بیان اینکه فرزندان شاهد و ایثارگر در آموزش عالی نیز موفق عمل کرده اند، خاطرنشان کرد: هم اکنون دو هزار و 210 تن از فرزندان شاهد و ایثارگر یا خود ایثارگران در 12 دانشگاه و مجتمع آموزش عالی به تحصیل مشغولند.

وی گفت برای نظام اسلامی جای بسی افتخار است عزیزانی که تحصیلات خود را در مدارس شاهد گذرانده و وارد مراکز آموزش عالی شده و مدارج علمی را طی کرده اند هم اکنون در رتبه های بالای مدیریتی باشند.

انصاری فر کانون فرهنگی شاهد شهرستان اراک را یکی از کانون های فعال کشور عنوان و گفت: در این کانون 6 انجمن از جمله انجمن قرآن، ادبی، هنری،علمی و پژوهشی فعال هستند.

وی فعالیت قرآنی کانون را برجسته تر از سایر انجمن ها دانست و افزود: انجمن قرآن در رشته های روانخوانی، تجوید و تفسیر احکام یک هزار و 981 عضو فعال و 38 پیشتاز قرآنی دارد.

مرکز مشاوره در کانون فرهنگی شاهد فعال است

انصاری فر بیان کرد: وی با بیان اینکه مرکز مشاوره در کانون فرهنگی شاهد فعال است اظهار کرد: در راستای تحکیم خانواده مشاوره های قبل از ازدواج، حین ازدواج، بعد از ازدواج برای خانواده های شاهد و ایثارگر صورت می گیرد.

رئیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی اراک با اشاره به اقتصاد مقاومتی گفت: بنیاد شهید انقلاب اسلامی نیز همگام با کشور و با توجه به منویات رهبرمعظم انقلاب اسلامی در این مسیر حرکت کرده و جامعه ایثارگری همچون زمان دفاع مقدس، کشور را برای ناکامی دشمن یاری می کند.

وی جمع آوری 82 مورد از آثار و اسناد شهدا و آمادگی برای طرح فرهنگ شفاهی جانبازان، هماهنگی اعزام 89 تن از اعضای خانواده شهدا و ایثارگران شهرستان به حج تمتع و 185 نفر به حج عمره، برگزاری 30 یادواره شهدا با مشارکت ارگان های مختلف، غبار روبی و عطرافشانی گلزار شهدا ، برگزاری ویژه برنامه های پدران آسمانی، روزجانباز و ورود آزادگان را ازدیگر برنامه های فرهنگی بنیاد شهید شهرستان اراک در سالجاری عنوان کرد.

رئیس بنیاد شهید اراک با بیان اینکه ترویج و تبلیغ فرهنگ ایثار و شهادت در دستور کار برنامه های امسال این اداره بوده است افزود: اجرای طرح تکریم و تجلیل از 18 شهیدانقلاب شهرستان اراک، نصب 21 تابلو شهید وشهادت در سطح شهرستان، پیگیری نصب تصاویر شهدا در ورودی های شهر، راه اندازی تلویزیون شهری ویژه ایثار شهادت در میدان شهدا اراک از جمله اقدامات صورت گرفته است.