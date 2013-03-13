قاسم عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متخصصان ایرانی توانستند با دانش خود ایران را از واردات بنزین بی نیاز کنند و فردا با راه‌اندازی بزرگترین پروژه پالایشگاهی خاورمیانه با پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا که با حضور رییس جمهور انجام می شود ، ایران از واردات فراورده های نفتی بی نیاز می شود.

وی با بیان اینکه امیدواریم دیگر پالایشگاه های کشور نیز به این فناوری های روز مجهز شوند تصریح کرد: طرح توسعه به دانش تولید بنزین از نفت کوره بدون آلایندگی محیط زیست مجهز شده است که یک افتخار برای ملت ایران محسوب می شود.

هزینه راه اندازی طرح توسعه پالایشگاه شازند پنج هزار میلیارد تومان

عزیزی هزینه راه اندازی طرح توسعه پالایشگاه شازند را پنج هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در نتیجه طرح توسعه میزان بنزین تولیدی از 8 میلیون لیتر به 16 میلیون لیتر در روز افزایش پیدا می کند.

وی با اشاره به حیرت دنیای غرب از اجرای چنین پروژه بزرگ ملی در ایران در شرایط سخت تحریم ها اضافه کرد: همچنین گازوئیل تولید شده پالایشگاه نیز از هشت میلیون به 12 میلیون لیتر افزایش می یاببد.

نماینده مردم شازند در مجلس افتتاح واحد گوگرد زدایی را نیز از دیگر افتخارات متخخصان داخلی در این پالایشگاه برشمرد و گفت: تولید گوگرد جامد نیز در بسته بندی های پودری یا کریستال از 50 تن به 600 تن در روز می رسد که گوگرد زدایی از نفت کوره باعث کاهش آلودگی سوخت نیروگاه های کشور که از مازوت استفاده می کنند می شود.

وی ادامه داد: در واحدهای RC و RFCC پالایشگاه شازند که فرایند تولید بنزین و گازوئیل از نفت کوره است میزان گوگرد نفت کوره از 3.5 درصد وزنی به نیم درصد کاهش پیدا می کند که مطابق با استانداردهای جهانی و اروپاست.

عزیزی با تاکید بر اینکه گوگرد منتشر شده برای محیط زیست خطر آفرین است اظهارداشت: با کاهش وزنی این گوگرد در فرایند تولید بنزین و نفت در حفاظت از محیط زیست بسیار موثر است.

تلاش متخصصان ایرانی در به ثمر نشستن این پروژه عظیم نفتی

وی ضمن قدردانی از تلاش متخصصان ایرانی در به ثمر نشستن این پروژه عظیم نفتی خاطرنشان کرد: اهمیت این پروژه علاوه بر ارزش افزوده محصولات و حفاظت محیط زیست تولید بنزین با کیفیت مطابق با استانداردهای یورو 4 است که علاوه بر خودکفایی در بنزین می توانیم این تولیدات را به کشورهای دیگر صادر کنیم.

گفتنی است قرار است فردا پنجشنبه این پروژه با حضور دکتر احمدی نژاد راه اندازی شود.

با بهره برداری طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی( ره) شازند ‌روزانه 75 هزار بشکه مازوت به بنزین یورو 4 تبدیل می‌شود. این در حالیست که توان پالایشگاه های آمریکا تبدیل روزانه 30 بشکه مازوت به بنزین است.

این پروژه در حال حاضر بزرگ‌ترین واحد RFCC و بزرگترین واحد بنزین‌ساز جهان است که با ظرفیت 90 تا 95 بشکه در روز فعالیت خواهد کرد.