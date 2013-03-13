اجرای طرح پیشگیری از اعتیاد شیشه از فردا در پایتخت

همایون هاشمی در حاشیه بازدید از خبرگزاری مهر در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای دو طرح جدید سازمان بهزیستی خبر داد و افزود: طرح کارزار رسانه ای پیشگیری از اعتیاد به خصوص شیشه در مناطق 22 گانه تهران از فردا اجرایی می شود.

وی با اشاره به اینکه این فعالیتها با 4 عنوان در مورد باور غلط در خصوص اعتیاد به شیشه اجرایی می شود، گفت: اعتیاد به شیشه از مصرف تفریحی آغاز می شود، با فردی که شیشه مصرف می کند دوستی نکن، کم هستند شیشه ای ها اما همه در خطرند و مصرف شیشه حتی یک بار هم نه ازجمله مواردی است که توسط کارشناسان برای عموم مردم در سطح شهر بازگو می شود.

هاشمی با اشاره به اینکه مصرف شیشه در تهران روند روبه بالایی داشته است، ادامه داد: پیشگیری از مصرف شیشه نیاز به همت عمومی و اطلاع رسانی گسترده ای دارد به طوری که باید بستر سازی ان نیز در قشرهای مختلف مردم فراهم شود.

به گفته رئیس سازمان بهزیستی، بسته های اطلاع رسانی در قالب کلاه، کاور، بروشور، سی دی و... در مناطق مختلف شهر توزیع می شود.

اجرای طرح پیشگیری از حوادث و معلولیتها

هاشمی همچنین از اجرای طرح پیشگیری از حوادث و معلولیتها به وسیله طرح همیاران بهزیستی خبر داد وگفت: این فعالیت با همکاری معاونت حمل و نقل ستاد سوخت، معاونت مسکن وشهرسازی و نیروی انتظامی با سازمان بهزیستی انجام می شود.

وی گفت: دو گروه اجرایی نیز توسط جامعه معلولان کشور و جمعیت همیاران سلامت و روان با 70 هزار عضو در مبادی جاده ای شهرها اقدام به اجرای این طرح می کنند.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات اجرای طرح پیشگیری از حوادث و معلولیتها توسط سازمان بهزیستی تامین می شود، گفت: در سال جاری این طرح در شهرها و اقامتگاههای نوروزی در مبادی خروجی 15 استان کشور برگزار می شود و قصد داریم در سال آینده این طرح را به صورت سراسری اجرایی کنیم.

هاشمی همچنین در مورد اجرای طرح آفتاب نیز افزود: این طرح بر اساس کارشناسیهای انجام شده در سال جاری به صورت گسترده در استانهای مختلف کشور انجام شد به طوریکه طرح آفتاب در جهت توانمندسازی مددجویان اجرایی می شود و قصد داریم در سال آینده نیز آن را انجام دهیم.

رفع مشکلات حدود 12 هزار خانواده در طرح آفتاب

رئیس سازمان بهزیستی تاکید کرد: توانمندسازی مددجویان در طرح آفتاب کاملا مددکار محور است و افرادی که در استان مشکل آنها حل نشده پس از تکمیل پرونده و نظر مددکار نسبت به رفع مشکلات آنها تصمیم گیری می شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون حدود 12 هزار خانوار تحت پوشش بهزستی در طرح آفتاب شرکت کرده و مشکلات آنها بررسی شده است، گفت: مسکن، اشتغال، حمایتهای معیشتی و حمایت های مربوط به درمان از مهمترین مشکلات مددجویان بوده که نسبت به رفع حداقل یکی از آن با پرداخت حداقل 1.5 میلیون تا 10 میلیون تومان اقدام کرده ایم.

هاشمی از اجرای طرح آفتاب در 17 استان و همچنین 4 شهرستان استان تهران در سال جاری خبر داد و تاکید کرد: اعتبار تخصیص داده شده به طرح آفتاب 20 تا 25 میلیارد تومان بوده که به طور متوسط در هر استان 1 تا 1.5 میلیارد تومان هزینه شده است.

رئیس سازمان بهزیستی گفت: اجرای این طرح برکات زیادی به همراه داشته به طوریکه باعث تقویت باور مددجویان در تولید و خرید و فروش محصولات آنان همچنین نوسازی چرخه مددکاری در سازمان شده است.

50دستگاه ون مناسب سازی شده در اختیار معلولان

وی درمورد پایانه معلولان نیز گفت: اصل فعالیت سازمان بهزیستی در حوزه معلولان تسهیل ایاب و ذهاب آنان است به طوری که باید این کار را چند دستگاه با همکاری یکدیگر پیش ببرند اما ما به نوبه خود 50 دستگاه خودوری ون منسب سازی شده را آماده و در کل کشور توزیع کردیم که سهم استان تهران در این میان 18 خودرو بود.

هاشمی با اشاره به اینکه در سال آینده سعی داریم از بخش خصوصی و انعقاد قرار داد با آنها در بالا بردن ظرفیت ایاب و ذهاب معلوان استفاده کنیم، گفت: رویکرد ما در ایاب و ذهاب حمایت 100 درصدی از معلولان است به طوریکه ما به التفاوت سوخت بنزین معلولان را در 9 ماه گذشته به صورت ماهیانه پرداخت کرده ایم.

وی گفت: هدف ما در حمایت از معلولان و بالا بردن ظرفیت ایاب و ذهاب آنان این است که امکان استفاده برای عموم آنها را فراهم کرده به طوریکه معلولان را از خانه بیرون کشیده و امکان حضور در اجتماع را برای آنها ایجاد کنیم.

رئیس سازمان بهزیستی تاکید کرد: خواسته ما از شهرداری این است که دسترسی عمومی از ناوگان حمل و نقل عمومی برای تمامی معلولان در تمامی نقاط شهر را فراهم کند.