به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا این هفته سپهبد برت سیلویا را از سمت خود در ستاد مشترک ارتش آمریکا برکنار کرده است.

به گزارش نشریه هیل به نقل از دو مقام آمریکایی آگاه از این موضوع که نخواستند نامشان فاش شود، سیلویا ریاست اداره راهبرد، طرح‌ها و سیاست‌گذاری ستاد مشترک ارتش موسوم به «جی۵» را بر عهده داشت. علت برکناری این مقام نظامی هنوز مشخص نشده است.

سخنگوی ستاد مشترک ارتش آمریکا در گفت‌وگو با نشریه هیل اعلام کرد: ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش، ستاد مشترک و نیروهای مشترک، از ۳۲ سال خدمت برجسته سپهبد برت سیلویا و خانواده‌اش به کشورمان عمیقاً قدردانی می‌کنند.

به نوشته هیل، هنوز مشخص نیست چه کسی جانشین سیلویا خواهد شد.

این برکناری در شرایطی صورت می‌گیرد که برنامه‌ریزی نظامی آمریکا درباره ایران با توجه بیشتری روبه‌رو شده است. پیش‌تر رسانه‌های محلی مدعی شده بودند که فرماندهی مرکزی آمریکا طرح‌هایی برای حملات احتمالی به ایران تهیه کرده که در صورت دریافت مجوز کاخ سفید، ممکن است پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در ماه نوامبر اجرا شوند.

برکناری سیلویا تازه‌ترین تغییر در میان مقام‌های ارشد نظامی آمریکا در دوره وزارت هگست است؛ او از ژانویه ۲۰۲۵ ریاست وزارت جنگ این کشور را بر عهده گرفته است.