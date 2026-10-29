خرید بیش از ۸۰۶ میلیارد تومان برگ سبز چای از چایکاران رودسر

یاسر بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خرید تضمینی برگ سبز چای در شهرستان رودسر از اول اردیبهشت تا پنجم آبان‌ماه امسال ادامه داشت و در این مدت، مجموعاً ۲۲ هزار و ۹۴۰ تن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شد.

وی با اشاره به درجه‌بندی برگ سبز چای خریداری‌شده افزود: از مجموع این محصول، ۹ هزار و ۸۲۰ تن معادل ۴۳ درصد درجه یک و ۱۳ هزار و ۱۲۰ تن معادل ۵۷ درصد درجه دو بوده است.

رئیس اداره چای رودسر با بیان اینکه در فصل خرید امسال پنج هزار و ۲۰۰ تن چای خشک در کارخانه‌های چای‌سازی شهرستان استحصال شده است، گفت: ارزش برگ سبز چای خریداری‌شده بیش از ۸۰۶ میلیارد تومان برآورد شده است.

بهشتی با اشاره به وضعیت پرداخت مطالبات چایکاران تصریح کرد: از مجموع مطالبات اعلام‌شده، سهم کارخانه‌های چای‌سازی ۶۰۴ میلیارد تومان و سهم دولت ۲۰۱ میلیارد تومان بوده است.

وی ادامه داد: تاکنون از سهم ۶۰۴ میلیارد تومانی کارخانه‌های چای‌سازی، ۵۴۸ میلیارد تومان معادل ۹۱ درصد و از سهم ۲۰۱ میلیارد تومانی دولت نیز ۱۲۷ میلیارد تومان معادل ۶۳ درصد پرداخت شده است.

رئیس اداره چای رودسر تصریح کرد: در مجموع، از حدود ۸۰۷ میلیارد تومان مطالبات چایکاران، تاکنون ۶۷۵ میلیارد تومان معادل ۸۳ درصد پرداخت شده و پرداخت بخش باقی‌مانده مطالبات همچنان در دستور کار قرار دارد.

بهشتی با اشاره به ظرفیت تولید چای در این شهرستان بیان کرد: رودسر بیش از چهار هزار هکتار سطح زیر کشت چای دارد و هشت هزار و ۵۰۰ بهره‌بردار در این بخش فعالیت می‌کنند؛ این شهرستان حدود ۲۰ درصد تولید چای کشور را به خود اختصاص داده است.

وی همچنین درباره نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای در سال ۱۴۰۵ گفت: قیمت هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه یک با افزایش ۷۱ درصدی به ۴۲۰ هزار ریال و برگ سبز درجه دو با افزایش ۶۷ درصدی به ۳۰۰ هزار ریال رسیده است.

پایان خرید تضمینی برگ سبز چای در رودسر در حالی اعلام می‌شود که چایکاری از فعالیت‌های مهم کشاورزی و اقتصادی این شهرستان به شمار می‌رود و افزایش تولید امسال، بیانگر رشد میزان برداشت این محصول نسبت به سال گذشته است.