جای خالی نمایندگان کردستان در کمیسیون تلفیق/ رایزنی ها نتیجه نداد

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 92 کشور بالاخره بعد از تاخیرهای طولانی مدت دولت برای ارائه لایحه بودجه 20 اسفند ماه سال جاری از سوی مجلس شورای اسلامی معرفی شدند و همانند اکثر سالهای قبل این بار نیز اسم هیچ نماینده ای از کردستان در این لیست به چشم نمی خورد.

طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به‏ منظور تنظیم اصول و مفاد برنامه‏ های توسعه و لوایح بودجه کل کشور و همچنین ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، پس از تقدیم لایحه مربوط توسط دولت به مجلس، کمیسیون تلفیق مرکب از اعضای مختلف تشکیل می شود.

بر اساس قانون اعضای کمیسیون تلفیق شامل اکتریت اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و نمایندگان سایر کمیسیون های تخصصی هستند که بر اساس رای نمایندگان انتخاب می شوند که این بار نیز در میان اسامی اعلام شده باز هم هیچ نماینده ای از استان کردستان در این کمیسیون حیاتی و بسیار مهم به چشم نمی خورد.

عضویت در کمیسیون های مهم و تخصصی در مجلس شورای اسلامی همواره از دغدغه های وکلای مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی بوده است که البته این رویه در سایر استانها نیز صادق است و به همین دلیل معمولا در روزهای آغاز به کار مجلس وقت اصلی نمایندگان برای رایزنی در خصوص عضویت در چندین کمیسیون مهم و حیاتی از جمله برنامه و بودجه و کمیسیون امنیت ملی سپری می شود.

در روزهای آغاز به کار مجلس شورای اسلامی نیز نمایندگان مردم کردستان متقاضی عضویت در کمیسیون های مختلف بودند که البته در نهایت دو نفو عضو کمیسیون اقتصادی شدند، دو نفر دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن و بالاخره یکی عضو کمیسیون آموزش عالی شد و دیگری هم به عضویت کمیسیون اجتماعی درآمد و با اعلام اسامی نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مشخص شد که هیچکدام از وکلای مردم کردستان نتوانسته اند راهی به کمیسیون تلفیق پیدا کنند.

تشکیل کمیسیون تلفیق هم از جمله کمیسیون های تاثیرگذار مجلس شورای اسلامی است و به همین دلیل در زمان تشکیل خیل زیادی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به دنبال عضویت در آن هستند و به همین دلیل هم وکلای مردم تلاش می کنند که با رایزنی های مختلف با سایر همکاران زمینه های ورود به این کمیسیون را برای خود فراهم کنند.

بررسی وضعیت بودجه، تلفیق آن با قوانین، جرح و تعدیل ها و به قول معروف چکش کاری های اصلی توسط اعضای این کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرد و اعضای این کمیسیون می توانند با هماهنگی صورت گرفته با نماینده دولت و وزارت خانه های دولتی اعتبارات بیشتری را به سمت و سوی پروژه های عمرانی حوزه انتخابیه خود سوق دهند و در مجموع در افزایش اعتبارات اختصاص پیدا کرده به استان خود نیز نقش موثری دارند.

در میان اعضای معرفی شده کمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی معمولا از بیشترین استانهای کشور نماینده ای حضور دارد و در بعضی از استان ها نیز اسم چندین نماینده به چشم می خورد که بدون شک تلاش برای عضویت در این کمیسیون از سوی نمایندگان استان های کم برخورداری همچون کردستان یک امر لازم و ضروری است.

هر چند که نمایندگان مردم کردستان در پاسخ به عدم عضویت آنها در کمیسیون تلفیق اعلام کردند که از تمامی ظرفیت های خود در این زمینه استفاده کرده اند و رابزنی های آنها برای عضویت در کمیسیون نتیجه ای نداشته است، ولی به نظر می رسد سیاست گذاران و تصمیم گیران اصلی در مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای هیئت رئیسه باید نقش بیشتری را برای نمایندگان استان های محرومی همچون کردستان قائل شوند.

حضور حتی یک نماینده از استانی همچون کردستان در کمیسیون تلفیق می تواند زمینه را برای توزیع عادلانه تر اعتبارات فراهم کند چرا که معمولا نمایندگان به دلیل ظرفیت ها و ارتباطات مردمی اطلاعات دقیق و به روزی از وضعیت استان خود در اختیار دارند می توانند در زمان بررسی لایحه بودجه نظرات خود را اعمال کنند.

در حالی که بودجه بعد از بررسی در کمیسیون تلفیق برای تصویب نهایی راهی صحن علنی می شود ولی در صحن نیز به دلیل گستردگی کار از یک سو و همچنین کمبود زمان لازم معمولا امکان خوبی برای اعمال نظرات نمایندگان استانهای همچون کردستان فراهم نمی شود که نقطه عینی سخنان یکی از نمایندگان سابق سنندج در مجلس شورای اسلامی است که در صحن علنی و در زمان تصویب بودجه سال 91 اعلام کرد که اکثر اعتبارات کشور به پنج استان مرکزی می رود و سایر استان های مرزی و محروم همچون کردستان باید همچنان چشم انتظار اعتبار باشند.

هر چند که رشد اعتبارات عمرانی استان کردستان در دو بخش ملی و استانی طی چند سال اخیر ناچیز و حداقلی بوده است و با کمال تاسف در یکی دو سال نیز با کاهش جدی مواجه شد ولی انتظار می رود که علیرغم محدودیت اعتباری در کشور، سال آینده وضعیت بودجه در کردستان شرایط بهتری داشته باشد تا با استفاده از اعتبارات تخصیص یافته زمینه برای رفع محرومیت ها و کمبودهای استان کردستان در حوزه ها و بخش های مختلف فراهم شود.