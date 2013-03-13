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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۵۹

امام جمعه اراک:

بهار نظم و برنامه ریزی را به انسان می آموزد

بهار نظم و برنامه ریزی را به انسان می آموزد

اراکـ - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک گفت: بهار و تحولات طبیعت نظم٬ حسابداری و برنامه ریزی به انسان درس می دهد که نباید همانگونه که در قرآن نیز سفارش شده است از این نشانه های طبیعت به سادگی عبور کنیم.

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی٬ نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک‌ صبح روز چهارشنبه در آخرین جلسه درس نهج البلاغه و قرآن کریم بانوان دستگاه های اجرایی استان در سال 91 گفت: پیرامون بهار و طبیعت در قرآن کریم و کلام بزرگان بسیار سخن گفته شده است که اینها همه درس زندگی برای انسان است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک ادامه داد: عالم طبیعت به دلیل نظم و هماهنگی که در آن وجود دارد مانند آموزگاری توانمند است که انسان را به سمت سعادت و رسیدن به کمال هدایت می کند.

آیت الله دری ادامه داد: همه نظام عالم بر اساس برنامه است و ما نیز باید با الگو گیری از این نعمات خدادادی برنامه ریزی دقیق ومنسجمی برای خود داشته باشیم.

امام جمعه اراک در ادامه به نامه 31 نهج البلاغه اشاره کرد و گفت: مولای متقیان٬ حضرت علی (ع) در این نامه در رابطه با سبک زندگی از لحاظ محتوایی و در ابعاد مختلف خداشناسی٬ توحید و توسل صحبت کرده است.

وی در ادامه بر تعلیم و تربیت صحیح فرزندان تاکید کرد و گفت: بانوان جامعه اسلاممی باید با حفظ حریم دین و اجرای فرامین دینی و اسلامی ضمن حفظ آرامش در جامعه سبب تحکیم بنیان خانواده و تربت صحیح فرزندان شوند.

انجام فعالیت های اقتصادی برای بانوان همراه با رعایت عفت و پاکدامنی باشد

امام جمعه اراک اضافه کرد: رعایت نکردن موازین اسلامی و اخلاقی در جامعه سبب افزایش آسیب های اجتماعی و بروز بیماری٬ ناراحتی و مشکل می شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در بخش دیگری از سخنانش با توجه به مشکلات اقتصادی اظهار کرد: انجام فعالیت های اقتصادی برای بانوان اگر همراه با رعایت عفت و پاکدامنی باشد سبب سربلندی و کرامت انسانی وعدم نیازمندی به دیگران می شود.

آیت الله دری ادامه داد: اگر زندگی همراه با قناعت باشد سبب می شود ارزش ها و کرامت انسانی حفظ و خانواده و جامعه سربلند و متکی به خود باشند.

کد مطلب 2018134

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