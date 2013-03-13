بهار نظم و برنامه ریزی را به انسان می آموزد

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی٬ نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک‌ صبح روز چهارشنبه در آخرین جلسه درس نهج البلاغه و قرآن کریم بانوان دستگاه های اجرایی استان در سال 91 گفت: پیرامون بهار و طبیعت در قرآن کریم و کلام بزرگان بسیار سخن گفته شده است که اینها همه درس زندگی برای انسان است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک ادامه داد: عالم طبیعت به دلیل نظم و هماهنگی که در آن وجود دارد مانند آموزگاری توانمند است که انسان را به سمت سعادت و رسیدن به کمال هدایت می کند.

آیت الله دری ادامه داد: همه نظام عالم بر اساس برنامه است و ما نیز باید با الگو گیری از این نعمات خدادادی برنامه ریزی دقیق ومنسجمی برای خود داشته باشیم.

امام جمعه اراک در ادامه به نامه 31 نهج البلاغه اشاره کرد و گفت: مولای متقیان٬ حضرت علی (ع) در این نامه در رابطه با سبک زندگی از لحاظ محتوایی و در ابعاد مختلف خداشناسی٬ توحید و توسل صحبت کرده است.

وی در ادامه بر تعلیم و تربیت صحیح فرزندان تاکید کرد و گفت: بانوان جامعه اسلاممی باید با حفظ حریم دین و اجرای فرامین دینی و اسلامی ضمن حفظ آرامش در جامعه سبب تحکیم بنیان خانواده و تربت صحیح فرزندان شوند.

انجام فعالیت های اقتصادی برای بانوان همراه با رعایت عفت و پاکدامنی باشد

امام جمعه اراک اضافه کرد: رعایت نکردن موازین اسلامی و اخلاقی در جامعه سبب افزایش آسیب های اجتماعی و بروز بیماری٬ ناراحتی و مشکل می شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در بخش دیگری از سخنانش با توجه به مشکلات اقتصادی اظهار کرد: انجام فعالیت های اقتصادی برای بانوان اگر همراه با رعایت عفت و پاکدامنی باشد سبب سربلندی و کرامت انسانی وعدم نیازمندی به دیگران می شود.

آیت الله دری ادامه داد: اگر زندگی همراه با قناعت باشد سبب می شود ارزش ها و کرامت انسانی حفظ و خانواده و جامعه سربلند و متکی به خود باشند.