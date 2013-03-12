برگزاری جشن بهار عبادت همزمان با بهار طبیعت در اراک

حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشن تکلیف به همت کانون فرهنگی هنری شهید مهدوی گفت: این جشن برای بچه هایی است که در سال های 90 و 91 به تکلیف رسیده اند و یا در سال 92 به تکلیف می رسند.

وی ادامه داد: کانون فرهنگی هنری شهید مهدوی، مسجد امام زمان (عج) شهر اراک این جشن را با هدف جذب جوانان به مسجد و آشنایی هز چه بیشتر آنان و خانواده هایشان با فعالیت های فرهنگی هنری مساجد برگزار می کند.

حجت الاسلام ذوالفقاری ادامه داد: جشن تکلیف سجاده سبز عبادت در شب عید نوروز در مسجد امام زمان (عج) شهر اراک برگزار می شود.

فرصت ثبت نام تا 25 اسفندماه

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی ادامه داد: علاقمندان به شرکت در این مراسم معنوی می توانند تا تاریخ 25 اسفند ماه برای ثبت نام به محل کانون فرهنگی هنری شهید مهدوی واقع در مسجد امام زمان(عج) فاز یک کوی شهید بهشتی شهر اراک مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه در این مراسم هدایایی به رسم یادبود به این عزیزان اهدا می شود، خاطر نشان کرد: امید است این مراسم راهی برای ترویج فرهنگ دینی، جذب جوانان به مساجد و گامی برای حرکت در مسیر ارزش های دینی باشد.