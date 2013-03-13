تشدید اختلاف و شکاف میان مخالفان سوری / معاذ الخطیب استعفا می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، برخی از منابع مخالفان سوری امروز اعلام کردند: "معاذ الخطیب" در پی اختلاف با برخی از طرفهای مخالف قصد دارد به زودی استعفا دهد.

به گزارش این منابع، الخطیب قرار است در جریان نشست این ائتلاف که در 18 و 19 مارس (29 و 30 اسفند) در استانبول برگزار خواهد شد، استعفا دهد و افراد حاضر در این نشست نیز گزینه های تشکیل هیئت اجرایی یا دولت موقت را نهایی خواهند کرد.

گزارشها از وجود اختلاف "مصطفی صیاغ" دبیر کل گروه مخالفان موسوم به ائتلاف ملی با معاذ الخطیب بر سر تشکیل دولت موقت حکایت می کند.

بنا براین گزارشها، صباغ نامه ای به الخطیب ارسال کرد که سایتهای سوری نیز آن را منتشر کردند. در این نامه بر لزوم تشکیل دولت موقت با این ادعا که این دولت نماینده مردم سوریه و ضامن تقسیم نشدن این کشور است، تاکید شد.

این نامه در پاسخ به نامه پیشین معاذ الخطیب بود که در آن الخطیب تشکیل دولت موقت را در بردارنده خطرهای بزرگی برای سوریه از جمله تقسیم شدن این کشور عنوان کرده بود.

الصباغ ضمن انتقاد از قرار دادن ائتلاف مخالفان در برابر دو گزینه و تمایل برای مذاکره با دولت سوریه، مدعی شد: این مسئله سبب شده است تا دولت سوریه از آن بهره برداری کند و این اندیشه را ترویج دهد که ثبات سوریه و جلوگیری از خونریزی هدف ملی است که بر سایر اولویتها برتری دارد.

بر اساس این گزارش، هر چند در این نامه آمده است که حمایتهای نظامی از گروههای مخالف به صورت نسبی محدود شده است، اما اطلاعات وارده طی چهار هفته گذشته حاکی از حمایت گسترده نظامی محور ضد سوری از مخالفان است.