بازیگر جوان «برکینگ بد» به پایان راه رسید؛واکنش والتر وایت به مرگ پسرش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، آر جی میته، که نقش والتر وایت جونیور را در سریال «بریکینگ بد» بازی می‌کرد، در ۳۴ سالگی از دنیا رفت.

میته در نقش پسر شخصیت‌هایی که برایان کرانستون و آنا گان نقش آنها را ایفا می‌کردند، بازی کرده بود. در این درام ساخته وینس گیلیگان که به عنوان یکی از بزرگترین سریال‌های تلویزیونی تاریخ شناخته می‌شود، شخصیت میته دچار فلج مغزی بود، در حالی که خود او نیز در واقع به این بیماری مبتلا بود. بازی جالب توجه او موجب شد تا شناخت و آگاهی از این بیماری گسترش یابد و خود او در طول دوران بازیگری‌اش، به یکی از مدافعان حضور معلولان در هالیوود بدل شود.

نماینده میته در بیانیه‌ای گفت: با کمال تاسف، درگذشت غم‌انگیز بازیگر محبوب، نیکوکار و مدافع پرشور حقوق معلولان، آر جی میته، را تسلیت می‌گوییم. میته با الهام از تجربه شخصی خود در زندگی با فلج مغزی، به این نقش اصالت بخشید و بستری برای آگاهی درباره معلولیت ایجاد کرد.

نماینده وی همچنین تأئید کرد که وی بر اثر خودکشی درگذشته است. این در حالی است که او ۸ روز پیش در جشنواره بین‌المللی بالن آلبوکرکی، برای آخرین بار در کنار لوئیس مونکادا، دیگر ستاره سریال «برکینگ بد» در جمع حضور یافت.

میته که به عنوان سفیر سازمان کودکان فلج مغزی فعالیت می‌کرد و یک بنیاد خیریه به نام «بنیاد میته» ایجاد کرد که از تلاش‌های بشردوستانه مختلف حمایت می‌کرد، وی پیش از مرگ، به طور فعال در حال تبلیغ فیلم جدیدش «صحبت با غریبه‌ها» بود و همین چند روز پیش در پادکست‌ها حضور یافت.

میته که از سال ۲۰۰۶ در برابر دوربین حضور داشت، همچنین نقش استاد ذهن را در سریال ابرقهرمانی «نگهبانان عدالت» نتفلیکس بازی کرد. «یادآوری» محصول ۲۰۱۷ و «اتاق بلوط» محصول ۲۰۲۰ از دیگر آثار اوست. او همچنین همین نقش را در سریال «تعویض در بدو تولد» ایفا کرد. او چند پروژه‌ در مراحل پیش‌تولید و تولید داشت.

این بازیگر که در می‌سی‌سی‌پی متولد شده بود، در بدو تولد دچار آسیب مغزی شد و وقتی ۳ ساله بود تشخیص داده شد که دچار فلج مغزی است.

با انتشار خبر درگذشت وی چندین نفر از هم‌بازی‌های وی، از جمله برایان کرانستون، آرون پال و دین نوریس، بازیگران سریال «برکینگ بد» و مارلی متلین و لیا تامپسون، دیگر بازیگران سریال «تعویض در بدو تولد»، به او ادای احترام کردند.

کرانستون که نقش پدر میته را بازی ‌کرده بود، عزم و اراده او را ستود و نوشت: او هرگز - هرگز - اجازه نداد که چالش [فلج مغزی] بهانه‌ای برای چیزی در زندگی‌اش باشد.