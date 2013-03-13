لزوم درک تحولات منطقه برای حفظ صلح/ امنیت در خلیج فارس نیازی جهانی است

دکتر "اوسامو میاتا" استاد دانشگاه شیزوکا ژاپن با بیان این که منطقه خلیج فارس از بسیاری لحاظ حائز اهمیت است به خبرگزاری مهر گفت: برگزاری همایش های بین المللی در این زمینه فرصت خوبی برای بررسی مسائل این منطقه توسط کارشناسان است. در این همایش کارشناسان مسائل مختلف منطقه ای و بین المللی را مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود: این منطقه به ویژه پس از تحولات کشورهای عربی توجه ویژه ای را به خود معطوف کرده است. با وقوع انقلاب های مردمی ما شاهد ناآرامی در شماری از کشورهای منطقه هستیم که نگرانی هایی را در مورد ناامنی و بی ثباتی به وجود آورده است. به همین دلیل برگزاری چنین همایشی با این سطح، برای درک تحولات منطقه بسیار ضروری است.

همچنین "ولادیمیر یو سی یف" کارشناس مسائل خاورمیانه از روسیه در گفتگو با خبرگزاری مهر تاکید کرد: خلیج فارس منطقه بسیار مهمی در جهان است که طی این سالها شاهد تحولات عظیمی بوده است. وقوع انقلاب های مردمی در این منطقه که همچنان نیز ادامه دارد، تغییرات گسترده ای در ساختار امنیتی و سیاسی منطقه به وجود آورده است. ما در عربستان و کویت نیز که در ظاهر با ثبات به نظر می رسند شاهد اعتراضاتی با هدف تغییر رژیم هستیم.

به گفته وی وجود منابع غنی گاز و نفت در خلیج فارس و راه ارتباطی مهم تنگه هرمز، این منطقه را بسیار با اهمیت کرده است، به گونه ای که هر اتفاقی در این منطقه مستقیما بر مسائل جهانی تاثیر می گذارد. از این رو حفظ امنیت و برقراری صلح در خلیج فارس بسیار مهم و حائز اهمیت است.

یو سی یف اظهار داشت: شهر بندرعباس که میزبان همایش خلیج فارس بود جایگاه ویژه ای در تنگه هرمز داشته و محل بسیار مناسبی برای این رویداد به شمار می رود. حفظ صلح در خلیج فارس برای تمام جهان اهمیت دارد و اقداماتی که در همین راستا انجام می گیرد از جمله برگزاری همایش مذکور می تواند کمک شایانی به یافتن راه حل صلح آمیز برای چالش های جدید بکند.

این کارشناس روس در پایان گفت: این چالش ها که ناشی از تحولات داخل و یا خارج از منطقه خلیج فارس است باید توسط کشورهای منطقه از جمله ایران مورد بررسی قرار گرفته و راههایی برای حل آن یافت شود و به نظر من تصمیم گیری درست در این زمینه مهمترین اقدام است. گاهی اوقات راحت ترین کار درگیر شدن و یا آغاز جنگ است، مثل کاری که آمریکا در عراق و افغانستان انجام داد اما کاری که بسیار دشوارتر است خروج از چنین وضعیتی است، این چالشی که با گذشت چندین سال، آمریکایی ها همچنان با آن درگیر هستند.