پدر رئیس مجلس افغانستان کشته شد/حمله یک گروه مسلح به یک مرکز پلیس درکشمیر

کشته شدن پدر رییس مجلس افغانستان در یک حمله انتحاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "آسوشیتد پرس" انفجار بمب در یک استادیوم ورزشی چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت.

این عملیات انتحاری امروز و در جریان برگزاری مسابقه سنتی بزکشی در شمال افغانستان اتفاق افتاد.

"محمد خلیل" فرمانده پلیس ولایت قندز اعلام کرد که پدر رییس مجلس افغانستان نیز در بین کشته شدگان بوده است.

خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان

در خبری دیگر "آسوشیتد پرس" از بازگشت حدود 100 نظامی به خاک آمریکا خبر داده است.

این نظامیان که حدود یک سال در حال انجام ماموریت در افغانستان بودند شب سه شنبه وارد آمریکا شدند.

کشته شدن یک نظامی ایتالیایی در سقوط بالگرد

شبکه خبری ای بی سی نیوز آمریکا نیز از کشته شدن یک سرباز ایتالیایی در افغانستان خبر داد .

این سرباز به علت سقوط بالگرد در جنوب افغانستان کشته شد.

وزارت دفاع افغانستان هنوز به طور رسمی خبر کشته شدن این نظامی را تایید نکرده است.

حمله شبه نظامیان به یک مرکز پلیس هند در کشمیر

گروه شبه نظامیان حزب المجاهدین مسئولیت حمله صبح روز چهارشنبه به یک مرکز پلیس هند در مرکز سرینگر کشمیر را بر عهده گرفت.

در این حمله که در سه سال گذشته در این شهر نمونه آن دیده نشده بود 5 نظامی هندی که در حال دیدن آموزش در این مرکز بودند کشته شدند.

سخنگوی حزب المجاهدین در اظهاراتی ضمن بر عهده گرفتن مسئولیت این حمله قول داد تا در آینده حملات بیشتری علیه نیروهای هندی از سوی این گروه انجام شود.