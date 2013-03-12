تهدیدهای آمریکا علیه پاکستان تو خالی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه راشاتو دی، احمد قریشی گفت : اظهارات آمریکایی ها مبنی بر تحریم پاکستان نوعی رجز خوانی است، زیرا آمریکا برای رسیدن به اهداف خود در خاورمیانه به پاکستان نیاز دارد.

احمد قریشی در خصوص اینکه آیا آمریکا در پی سرعت بخشیدن به تحریم پاکستان به علت همکاری با ایران است، اظهار داشت دولت آمریکا برای خارج کردن نظامیانش و همچنین نیروهای ناتو از افغانستان به دولت پاکستان نیاز دارد، زیرا آنها راه دیگری جز پاکستان برای خارج کردن نیروهایشان ندارند، در نتیجه این تحریم عملی نخواهد شد.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که پروژه تحریم های احتمالی چه تاثیری در روابط واشنگتن و اسلام آباد خواهد داشت، گفت واشنگتن و اسلام آباد در پنج سال گذشته با لحظات بحرانی زیادی در روابطشان روبرو بوده اند و توانسته اند به نحوی این بحران ها را حل کنند. به نظر می رسد که این پروژه نیز مرحله ای بحرانی در روابط دوجانبه پاکستان و آمریکا است و دولت ها با مدیریت خود این بحران را نیز پشت سر خواهند گذاشت.