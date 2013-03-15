فعالیت ستاد تسهیلات نوروزی خراسان شمالی 25 اسفند ماه سالجاری آغاز می شود

علی اصغر بدیعی مقدم در حاشیه مراسم رزمایش آمادگی اکیپ های ستاد تسهیلات نورورزی این استان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این رزمایش به منظور آمادگی دستگاههای اجرایی عضو ستاد تسهیلات نوروزی در راستای استقبال از مسافرین و زائرین بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج ‌علی بن موسی الرضا(ع) برگزار شد .

وی افزود: در این رزمایش اکیپ های مختلفی از ادارات کل استان شامل، 25 دستگاه خودروی سبک و سنگین از ادارات راه و شهرسازی، حمل و نقل و پایانه ها، پلیس راه، راهنمایی و رانندگی، هلال احمر، ‌دانشگاه علوم پزشکی، اورژانس، آتش نشانی، شرکت گاز و شهرداری بجنورد شرکت کردند.

بدیعی مقدم تصریح کرد: اعضای ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی خراسان شمالی تلاش خواهند کرد تا با ارائه خدمات مطلوب به هموطنان، مسافرین و زائرین آستان قدس رضوی، زمینه آسایش و آرامش آنان را فراهم کنند تا آنان با خاطره ای ماندگار، از این استان عبور کنند.

وی یاد آور شد: این رزمایش نشان داد که اعضای این ستاد برای انجام وظیفه و رسالت خود در ایام نوروز 92 آمادگی کامل دارند.

به گفته بدیعی مقدم، فعالیت این ستاد از روز 25 اسفند ماه سالجاری آغاز و تا 17 فروردین ماه 92 ادامه خواهد داشت.

خراسان شمالی در مسیر جاده آسیایی قراردارد که سالانه میلیونها مسافر و زائر، از این استان به سمت مشهد مقدس و بالعکس عبور می کنند.

