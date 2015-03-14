برگزاری انتخابات سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان شمالی

علی اصغر بدیعی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری چهارمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان شمالی، اظهار داشت: این انتخابات روز جمعه ۲۲ اسفندماه سال جاری به صورت همزمان با سراسر کشور در استان برگزار شد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی با بیان اینکه چهارمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان شمالی در هشت شهرستان خراسان شمالی برگزار شد، تصریح کرد: رای گیری در این انتخابات در شهر بجنورد و پنج حوزه اخذ رأی در سراسر استان صورت گرفت.

وی ادامه داد: با برنامه ریزی های صورت گرفته کاردان های عضو سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان شمالی با ارائه کارت عضویت معتبر در تمام حوزه های مذکور، آراء خود را به صندوق ها انداختند.

به گفته بدیعی مقدم چهارمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان شمالی در شهر بجنورد در ساختمان سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان شمالی و در شهرستان ها نیز در محل دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در شهرستان ها برگزار شد.

وی افزود: به منظور تسهیل در برگزاری انتخابات به اعضای سازمان در شهرستان های سراسر استان از طریق پیامک اطلاعات مربوط به زمان و مکان برگزاری انتخابات اعلام شد.

این مقام مسئول ادامه داد: به منظور شرکت حداکثری اعضا در انتخابات مذکور، زمان در نظر گرفته شده برای حضور در حوزه های اخذ رأی از ساعت هشت صبح روز جمعه لغایت ساعت ۱۷ همان روز تعیین شده بود.

بدیعی مقدم تصریح کرد: تشکیلات سازمان نظام کاردانی ساختمان در ارتقای کیفیت ساخت و ساز در استان بسیار موثر است لذا حضور حداکثری در انتخابات می تواند در این راستا بسیار با اهمیت باشد و زمینه مساعد برای فعالیت هر چه بهتر و بیشتر هیأت مدیره آن سازمان را فراهم کند.