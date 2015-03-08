۵۵ پروژه راهسازی در محورهای روستایی خراسان شمالی اجرا می شود

علی اصغر بدیعی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در حال حاضر میانگین شاخص آسفالت راه های روستایی در کشور ۵۲ درصد است در حالی که این میزان در خراسان شمالی حدود ۴۰ درصد برآورد شده است.

وی با اشاره به این که اداره کل راه و شهرسازی برای رفع این نقیصه برنامه های متعددی را در دستور کار دارد، افزود: در این راستا در حال حاضر ۵۵ پروژه راه سازی در محورهای روستایی این استان در دست اجرا است.

بدیعی مقدم با بیان این که پروزه های مذکور شامل احداث و آسفالت راه های روستایی استان هستند، گفت: این پروژه‌ها در مجموع شامل ۵۴۲ کیلومتر راه روستایی است که توسط پیمانکاران در حال انجام است.

به گفته وی تاکنون از این میزان ۱۷۳ کیلومتر راه روستایی معادل یک‌ سوم محورهای در حال اجرا، آسفالت شده و مابقی به طول ۳۶۹ کیلومتر در دست اقدام است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی اظهار داشت: در مجموع پروژه‌های راهسازی استان به‌طور میانگین ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

بدیعی مقدم افزود: در شهرستان های هشت گانه این استان در مجموع چهار هزار و ۶۲۴ کیلومتر راه روستایی وجود دارد که ۴۰ درصد از این راهها آسفالت و مابقی خاکی و شوسه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی در شمال شرق کشور پنج هزار و ۶۳۱ کیلومتر راه ارتباطی اصلی، فرعی و روستایی و ۲۱ گردنه خطرناک دارد.