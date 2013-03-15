نوروز 92 و مبارزه پهلوانان در گودهای باستانی/ برگزاری 5 مسابقه کشتی با چوخه در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی خواستگاه کشتی با چوخه بوده و از دیرباز هر بار که گردی از گودهای باستانی به هوا می خواست، در گوشه ای از این کارزار دیدنی، پهلوانی از خراسان شمالی آماده مبارزه با حریفی از دیگر استان های کشور و یا کشورهای همجوار می شد.

آن زمان که شمال شرق کشور تنها خراسان بود و هنوز استان های خراسان سه گانه تشکیل نشده بودند، پهلوانان خراسانی یکه تازان گودهای باستانی کشتی با چوخه بودند و غالبا تیم ملی نیز در قبضه آنان بود.

در سیطره سنگین خراسان بزرگ بر کشتی با چوخه، پهلوانان شمال خراسان دیروز و خراسان شمالی امروز نقشی بسزا داشتند، آنان در حال حاضر نیز با حفظ و تقویت این نقش خود، همچنان یکی از مدعیان همیشگی قهرمانی کشتی چوخه کشور در اوزان مختلف بوده اند.

اگر چه برخی نامدیریت های نابخشودنی در زمینه کشتی با چوخه در خراسان شمالی روی داد و در مهمترین آن میزبانی فدارسیون جهانی این رشته ورزشی به جای خراسان شمالی به خراسان رضوی رسید، اما سابقه تاریخی این استان در کشتی با چوخه هنوز عزت آفرین است.

شاید نتوان با هیچ طریقی شکوه رقابت های کشتی با چوخه قهرمانی کشور در اسفراین را در جایی دیگر مشاهده کرد اما نمی توان از اجحافی که برخی مدیران ورزشی خواسته و یا ناخواسته، بر کشتی با چوخه خراسان شمالی روا داشتند، گذشت.

با این وجود چوخه در خراسان شمالی همچنان می بالد و به پیش می تازد، ثمره این بالندگی را در موفقیت جودوکاران این استان در رقابت های لیگ برتر کشور می توان مشاهده کرد؛ جودوکارانی که همگی آنها کوله باری از تجربه کشتی با چوخه را با خود به همراه دارند.

برگزاری 5 مسابقه كشتي با چوخه ملي و منطقه اي در خراسان شمالي در ایام نوروز

رئيس انجمن كشتي با چوخه خراسان شمالي گفت: در تعطيلات نوروزي سال 92، پنج مسابقه كشتي با چوخه ملي و منطقه اي به ميزباني شهرستان هاي مختلف خراسان شمالي برگزار مي شود.

قاسم اسدي در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان كرد: در ايام نوروز سال 92 مطابق سال هاي پيش مسابقات كشتي با چوخه در شهرستان هاي مختلف خراسان شمالي با حضور كشتي گيراني از استان هاي مختلف كشور برگزار مي شود.

وي اظهار داشت: اين مسابقات 9 فروردين ماه 92 به صورت منطقه اي به ميزباني بجنورد، 12 فروردين با عنوان جام جمهوري اسلامي در شيروان، 13 فروردين به صورت منطقه اي در روستاي حصه گاه مانه و سملقان و 14 فروردين ماه به ميزباني شهرستان فاروج به صورت منطقه اي و در اسفراين نيز در قالب قهرماني كشوري برگزار مي شود.

مسابقات كشتي با چوخه بجنورد

رئيس انجمن كشتي با چوخه خراسان شمالي گفت: رقابت هاي منطقه اي كشتي با چوخه بجنورد 9 فروردين ماه سال 92 در محل سالن كشتي مجموعه ورزشي هزار و 200 نفره شهيد عليدخت برگزار مي شود.

قاسم اسدي با بيان اينكه اين مسابقات با شركت حدود 140 چوخه كار از استان هاي خراسان شمالي و رضوي برگزار مي شود، اظهار داشت: در اين رقابت ها كشتي گيران در پنج وزن 60، 70، 80، 90 و 90+ كيلوگرم به مصاف يكديگر مي روند.

وي تصريح كرد: وزن 60 كيلوگرم براي شركت جوانان زير 20 سال به منظور تقويت چوخه در سنين اميد، براي نخستين بار است كه به رقابت هاي كشتي با چوخه اضافه شده است.

مسابقات كشتي با چوخه شيروان

قاسم اسدي همچنين عنوان كرد: مسابقات كشتي با چوخه به ميزباني شهرستان شيروان نيز تحت عنوان جام جمهوري اسلامي، روز 12 فروردين ماه سال آينده در شیرکوه شیروان و در محل سالن شهید پوررضا برگزار خواهد شد.

وي با بيان اينكه اين مسابقات در تقویم ورزشی فدراسیون کشور جای گرفته و به صورت منطقه اي برگزار مي شود، اظهار داشت: در این مسابقات، چوخه‌کاران شهرستان‌های مختلف استان خراسان شمالي و رضوي با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

مسابقات جام نوروز در شهرستان مانه و سملقان

قاسم اسدي افزود: علاوه بر اين يك دوره مسابقات كشتي با چوخه منطقه اي با عنوان جام نوروز در روز 13 فروردين ماه به ميزباني شهرستان مانه و سملقان و در محل گود كشتي با چوخه روستاي حصه گاه برگزار مي شود.

به گفته وي در اين مسابقات نيز كشتي گيراني از شهرستان هاي مختلف خراسان شمالي در ميان نواي دهل و سرناي نوازندگان سنتي استان در چهار وزن 70 كيلوگرم، 80، 90 و 90+ كيلوگرم با يكديگر مبارزه مي كنند.

كشتي با چوخه فاروج

رئيس انجمن كشتي با چوخه خراسان شمالي در ادامه گفت: همچنين مسابقات كشتي با چوخه به ميزباني فاروج نيز در روز 14 فروردين ماه 92 و همزمان با رقابت هاي كشتي با چوخه قهرماني كشور اسفراين برگزار مي شود.

قاسم اسدي اظهار داشت: رقابت هاي كشتی باچوخه 14 فروردین فاروج به صورت منطقه اي با حضور كشتي گيراني از استان هاي شرق كشور و با حضور گسترده مردم در محل امامزاده مرشد از توابع بخش خبوشان این شهرستان برگزار می شود.

پيش از اين سرپرست اداره ورزش و جوانان فاروج با اشاره به برگزاري اين مسابقات در فاروج گفته بود كه بی توجهی به برگزاری رقابت های كشتی باچوخه در این شهرستان كه قدمت دیرینه ای دارد، قابل توجیه نیست.

سیدعباس سیدی افزوده بود كه برگزاری رقابت های كشتی باچوخه در این شهرستان نباید زیر سایه مسابقات همزمان در دیگر شهرستان های استان قرار گیرد.

مسابقات كشتي با چوخه قهرماني كشور در اسفراين

رئيس انجمن كشتي با چوخه خراسان شمالي گفت: مهمترين رقابت كشتي با چوخه كشور همه ساله 14 فروردين ماه با حضور برترين چوخه كاران كشور و به ميزباني اسفراين، در محل چشمه گود زینل خان اين شهر در حضور بيش از 70 هزار تماشاگر برگزار مي شود.

قاسم اسدي با اشاره به اينكه مسابقات كشتي با چوخه اسفراين در تقويم ورزشي فدراسيون ورزش هاي روستايي و عشايري ثبت شده است، تصريح كرد: در این رقابت ها که با اجرای فنون خاص کشتی با چوخه و با نوای دهل و سورنا همراه است، چوخه کاران در چهار وزن 70، ‌80، 90 و بالای 95 کیلوگرم به مصاف يكديگر مي روند.

به گفته وي در رقابت هاي سال گذشته 14 تيم از سراسر كشور به اسفراين آمده بودند و در پايان اين مسابقات در رده تیمی کارگران خراسان شمالی در سکوی نخست ایستاد و تیمهای لوله گستر اسفراین و مشهد مقدس به ترتیب دوم و سوم شدند.

هفته پیش سرپرست فدراسیون ورزش های سنتی و بازی های بومی، محلی گفت: برگزیدگان مسابقات كشتی باچوخه 14 فروردین اسفراین به تورنمت بین المللی كشتی باچوخه اعزام می شوند.

غلامرضا جعفری عنوان کرد که برای نخستین بار كشتی قهرمانی باچوخه كشور 14 فروردین 92 با حضور مسئولان عالیرتبه كشوری در گود زینل خان اسفراین برگزار می شود.

وی همچنین با اشاره به راه اندازی مجموعه شماره دو گود زینل خان اسفراین در آینده گفته بود که وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون مربوط در خصوص حمایت همه جانبه از كشتی باچوخه اسفراین از هیچ كوششی دریغ نخواهند كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، كشتي با چوخه کشتی در ایران از قدمت بسیار طولانی برخوردار است به طوری که تاریخ پیدایش آن نامعلوم و به موازات تاریخ پیش رفته است، این رشته در ایران، ترکیه، یونان، یو گسلاوی، روسیه، ژاپن و کره متداول بوده و به شکل های مختلف انجام می شده است.

این تنوع در اجرا حتی در کشور ما در استان ها، ایلات و عشایر نیز وجود داشته به طوري كه در خراسان چوخه، در مازندران لوچو، در گیلان كشتي گیله مردی، بغل به بغل در ارسنجان، گرش در خوزستان، کمر به کمر در ترکمن صحرا، پهلوانی در زورخانه های تهران و قم، ترکمنی در مازندران، سومو در ژاپن، سامبو در روسیه، گلی یا روغنی در ترکیه و ده ها کشتی دیگر که سرآمد همه آنان کشتی چوخه ای(چقه ای) است.

در گذشته كشتي چوخه در کلات نادری، درگز، چاپشلو، قوچان، شیروان، چناران، بجنورد و اسفراین متداول بوده و بعدها نيز در مشهد، نیشابور، تربت جام و آشخانه نیز مرسوم شده است. این ورزش در روستاها ایلات و عشایر انجام می شود و اوج شکوه و جلال آن در مراسم بزرگ سیزده و چهارده فروردین اسفراین است.

در گذشته های نه چندان دور چوخه خاستگاه کشتی گیران بنامی بوده و از این رشته پرطرفدار و زیبا قهرمانان بزرگی به پا خواستند و در جهان نیز سرآمد همه دلاوران شدند. مدت مسابقه چوخه 10 دقيقه است كه اگر در اين مدت نتيجه مسابقه معلوم نشود، كشتي گيران با استراحت كوتاهي، پنج دقيقه ديگر نيز به مسابقه ادامه مي دهند تا پهلوان اول مشخص شود.

در اين رقابت چوخه كاران لباسهاي محلي شامل يك پيژامه، پيراهن و كمربند مي‌پوشند و در مدت كشتي كشتي گيران حق گرفتن زير زانوي حريف را ندارند و در خاك نيز هيچ فني اجرا نمي‌شود. از فنون معروف کشتی با چوخه می‌توان به یانباش، انواع لنگ‌ها، قل پیچ، انواع کندن‌ها، گاو تاب، پلنگ شکن، چنارانداز، انواع تابیدنی‌ها و پیچیدنی‌ها اشاره کرد.

در اين رقابت پهلوانان قبل از ورود به ميدان مبارزه وضو مي‌گيرند، وارد ميدان شده و با دستور داور كه معمولا از پيشكسوتان كشتي باچوخه است، مبارزه را آغاز مي‌كنند و در پايان نيز برنده و بازنده همديگر را در آغوش مي‌گيرند تا منش پهلواني آنها به تماشاگران نيز ثابت شود.