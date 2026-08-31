به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران در نامهای به وزیر علوم نسبت به حضور رئیس سازمان امور دانشجویان و معاون وزیر علوم در یک نشست و حواشی آن اعتراض کردند.
در این نامه که خطاب به وزیر علوم نوشته شده، آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ، یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» (توبه، ۷۱)
جناب آقای دکتر سیمایی
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
سلام علیکم
احتراماً، بازگشت به وظیفه ذاتی و قانونی بسیج اساتید در پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی و حراست از کیان علمی و فرهنگی دانشگاهها، مراتب اعتراض شدیداللحن خود را نسبت به اقدام خلاف شرع، قانون و عرف دانشگاهی جناب آقای دکتر حبیبا، معاون جنابعالی و رییس سازمان دانشجویان، و جناب آقای دکتر قاسمی، مشاور اقتصادی جنابعالی اعلام میدارد.
مطلع شدیم که ایشان، به همراه تنی چند از مدیران، در جلسهای طولانی و غیررسمی با برخی از اعضای از چند شورای صنفی دانشجویی شرکت کرده است. آنچه این جلسه را به یک اقدام هنجارشکنانه و مذموم تبدیل کرده، نه صرفاً محل یا مدت آن، بلکه نحوه برگزاری و پیامدهای آن است.
در این جلسه، تعدادی از دانشجویان دختر بدون رعایت حجاب شرعی حاضر شدند و متأسفانه، نه تنها مانعی از سوی مسئولین رسمی نظام جمهوری اسلامی در مقابل این اقدام خلاف قانون ایجاد نشده، بلکه به ایشان به عنوان نماینده، تریبون داده شده و جلسهای صمیمی برگزار شده است که قبح بیحجابی را در سطحی گسترده فرو ریخته است.
این رفتار، مصداق بارز «عادیسازی بیحجابی» و تضعیف آشکار یکی از احکام الهی و قوانین مصوب کشور است که متأسفانه با پوشش رسانهای و انتشار گسترده تصاویر و فیلم این جلسه توسط بخشهای رسانهای همان سازمان، به اوج رسیده است. این اقدام نه یک اشتباه مدیریتی، که برنامهای حسابشده برای حذف تدریجی حجاب از فضای دانشگاه و زمینهچینی برای ورود بیحجاب دانشجویان به دانشگاهها در آغاز سال تحصیلی جدید تلقی میشود.
بسیج اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران ضمن محکومیت قاطع این حرکت نسنجیده و ضد ارزشی، آن را ناقض صریح قانون، اهانت به شعائر اسلامی و خدشهدار کردن جایگاه دانشگاه به عنوان یک نهاد انقلابی و متعهد میداند. این اقدام، از یک سو، موجب خشم، غیرت دینی و برانگیختن احساس مسئولیت جامعۀ متعهد و انقلابی گردیده است و از سوی دیگر، به دشمنان نظام اسلامی این پیام را مخابره میکند که مسئولان عالی نظام، برخوردی دوگانه با قوانین و ارزشها دارند. چه بسا این نوع برخوردهای شتابزده و غیرکارشناسی، نه تنها به حل مسائل فرهنگی کمکی نمیکند، بلکه به دوقطبی شدن جامعه و بهرهبرداری دشمن در جنگ ترکیبی دامن میزند.
بدینوسیله از جنابعالی به عنوان عالیترین مقام وزارت علوم، به طور جدی خواستاریم:
۱- برخورد قاطع و بازدارنده با این مسئولین متخلف و عزل فوری ایشان از سمت خود، چرا که ایشان صلاحیت، شایستگی و تعهد لازم برای اداره یک نهاد علمی و انقلابی را نداشته و با این اقدام، خط قرمزهای نظام را زیر پا گذاشته است.
۲- بررسی دقیق و همهجانبه ابعاد مختلف این قضیه و چگونگی شکلگیری و انعکاس رسانهای آن، و معرفی سایر عوامل احتمالی به مراجع ذیصلاح.
۳- صدور یک بیانیه صریح و شفاف از سوی وزارت علوم در محکومیت این اقدام و تأکید بر عزم جدی وزارتخانه برای حفظ حرمت قانون و ارزشهای اسلامی در دانشگاهها.
۴- حذف فوری، کامل و فراگیر تمامی فیلمها، تصاویر و اخبار مرتبط با این جلسه از تمام خبرگزاریها، پایگاههای خبری، سکوهای مجازی و شبکههای اجتماعی.
ناگفته پیداست که بسیج اساتید، با تمام توان و با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی خود و به پشتوانه توده دانشجویان و اساتید مسلمان و متعهد به قوانین الهی و مدنی، بر اجرای این خواستهها نظارت خواهد کرد و سکوت در برابر این اقدام را مسامحه با توطئه دشمنان و خیانت به آرمانهای امام و شهدا میداند. انتظار داریم جنابعالی با اقدام فوری و عبرتآموز، پاسخ محکم و دندانشکنی به این حرکت نسنجیده داده و ضمن جبران این بیاحترامی به ارزشهای نظام، تلاش نمایید وحدت و انسجام حول ارزشها را به منصۀ ظهور برسانید.
به گزارش خبرگزاری مهر، حضور تعدادی از دانشجویان دختر بدون رعایت حجاب شرعی در جلسهای با حضور حبیبا، رئیس سازمان امور دانشجویان، قاسمی، مشاور اقتصادی وزیر علوم، و شماری از مدیران این وزارتخانه، با واکنش و اعتراض جمعی از اساتید و دانشجویان مواجه شده است.
بر اساس آنچه بسیج اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران اعلام کرده این جلسه بهصورت طولانی و غیررسمی با برخی اعضای شوراهای صنفی دانشجویی برگزار شده و در جریان آن، تعدادی از دانشجویان دختر بدون رعایت حجاب شرعی حضور داشتهاند و مسئولان حاضر در جلسه نهتنها مانعی در برابر این وضعیت ایجاد نکردهاند، بلکه به این دانشجویان تریبون داده و جلسه در فضایی صمیمی برگزار شده است.
بسیاری از اساتید نسبت به انتشار تصاویر و ویدئوهای این جلسه از سوی بخشهای رسانهای سازمان امور دانشجویان اعتراض کرده و این اقدام را موجب عادیسازی بیحجابی در محیط دانشگاه دانسته است.
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