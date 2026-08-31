حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت تقویت ابزارهای قانونی برای مقابله با نفوذ، اظهار کرد: نفوذ زمانی برای دشمن به یک ابزار مؤثر تبدیل می‌شود که بتواند بدون مواجهه با مانع قانونی، از ظرفیت‌ها و ارتباطات موجود در داخل کشور برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند، بنابراین باید با تصویب قانونی روشن، مسیرهای سوءاستفاده بیگانگان مسدود شود.

وی افزود: امروز دشمن تلاش می‌کند با شیوه‌های پیچیده و غیرمستقیم، بر تصمیم‌سازی‌ها، افکار عمومی و روندهای اقتصادی و اجتماعی کشور اثر بگذارد. در چنین شرایطی، مقابله با نفوذ نباید صرفاً پس از وقوع آسیب دنبال شود، بلکه قانون باید امکان پیشگیری و شناسایی به‌موقع این اقدامات را فراهم کند.

نیک‌بین با بیان اینکه خلأ قانونی می‌تواند قدرت عمل جریان‌های نفوذی را افزایش دهد، تصریح کرد: وقتی قانون در برابر یک پدیده نوظهور ابزار کافی در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار ندهد، طبیعی است که برخورد با آن نیز با دشواری مواجه شود. طرح مقابله با نفوذ بیگانگان می‌تواند این خلأ را پوشش داده و مسئولیت دستگاه‌ها را در این زمینه مشخص کند.

نماینده مردم کاشمر در مجلس ادامه داد: نفوذ فقط به معنای ورود یک عامل بیگانه به ساختارهای رسمی نیست؛ گاهی یک جریان خارجی تلاش می‌کند از طریق ایجاد شبکه ارتباطی، اثرگذاری بر تصمیمات یا استفاده هدفمند از ظرفیت‌های داخلی، منافع خود را دنبال کند. قانون باید بتواند این شیوه‌های جدید را نیز شناسایی و با آنها مقابله کند.

وی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین کارکردهای قانون مقابله با نفوذ، افزایش هزینه برای کسانی است که عامدانه در مسیر تأمین منافع بیگانگان حرکت می‌کنند. وقتی برای رفتارهای مجرمانه و شبکه‌های نفوذی ضمانت اجرای مشخص وجود داشته باشد، قدرت بازدارندگی کشور در برابر این تهدیدها افزایش خواهد یافت.

نیک‌بین خاطرنشان کرد: امنیت و استقلال کشور زمانی به شکل پایدار حفظ می‌شود که علاوه بر توان دفاعی و اطلاعاتی، از پشتوانه حقوقی و قانونی قدرتمندی نیز برخوردار باشیم. مجلس باید این پشتوانه را ایجاد کند و اجازه ندهد دشمن از خلأهای قانونی برای ضربه زدن به کشور استفاده کند.

وی تأکید کرد: تصویب قانون جامع مقابله با نفوذ، به معنای بستن درهای کشور به روی ارتباطات خارجی نیست، بلکه به معنای تعیین مرز روشن میان تعامل قانونی و اقداماتی است که با هدف آسیب زدن به امنیت و منافع ملی انجام می‌شود. هرچه این مرز در قانون شفاف‌تر باشد، امکان مقابله مؤثرتر با نفوذ نیز افزایش خواهد یافت.