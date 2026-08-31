افتتاح ۶۵۱ واحد مسکونی در هفته دولت در ایلام

حبیب الله محبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، اظهار داشت: این واحدهای مسکونی در نقاط مختلف استان احداث شده و هدف از اجرای این طرح، تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد، بهبود کیفیت زندگی روستاییان و ساکنان شهرهای کوچک و همچنین توسعه زیرساخت‌های مسکن در مناطق محروم، محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اجرای طرح هادی در ۲۸ روستای استان، تصریح کرد: برای اجرای این طرح‌ها اعتباری بالغ بر ۱۱۱ میلیارد تومان هزینه شده؛ همچنین عملیات آسفالت و بهسازی معابر در هشت روستای شهرستان هلیلان با اعتباری حدود ۲۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اجرا و به بهره‌برداری رسیده که این اقدامات نقش مؤثری در بهبود زیرساخت‌های روستایی و افزایش رضایت ساکنان داشته است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان در ادامه با بیان اینکه اجرای طرح هادی در ۲۰ روستای هدف دیگر شهرستان هلیلان نیز در دستور کار قرار دارد، خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح‌ها اعتباری بالغ بر ۶۲ میلیارد تومان پیش‌بینی شده و تلاش می‌شود در یکی دو ماه آینده به بهره‌برداری برسند.

محبی در پایان با تأکید بر اینکه بنیاد مسکن با تمام توان در جهت عمران و آبادانی روستاها و تأمین مسکن برای اقشار نیازمند گام برمی‌دارد، گفت: امیدواریم با تداوم این رویکرد و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، شاهد تحول عظیم در زیرساخت‌های مسکن و عمران روستایی در استان باشیم و بتوانیم گامی مؤثر در جهت رفع محرومیت‌زدایی و ارتقای سطح رفاه مردم برداریم.