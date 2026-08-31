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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۲

بهره‌برداری از ۲ کیلومتر از محور لومار قاضی‌خان بدره

بهره‌برداری از ۲ کیلومتر از محور لومار قاضی‌خان بدره

ایلام - مدیرکل راه و شهرسازی ایلام گفت: دو کیلومتر از بخش دوم محور لومار قاضی‌خان بدره همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری رسید.

جعفر رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این محور به طول ۱۱ کیلومتر طراحی شده، اظهار داشت: تاکنون حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و عملیات اجرایی آن با اعتباری بالغ بر ۱۳۷ میلیارد تومان در حال انجام است.

وی با بیان اینکه این پروژه یکی از طرح‌های مهم راه‌سازی در استان محسوب می‌شود، تصریح کرد: با تکمیل کامل این محور، دسترسی به مناطق جنوبی استان و استان‌های همجوار بهبود قابل توجهی خواهد یافت.

مدیرکل راه و شهرسازی ایلام در پایان با قدردانی از تلاش‌های مجموعه راهداری و پیمانکاران اجرایی، خاطرنشان کرد: امیدواریم با تداوم این رویکرد، شاهد تکمیل هرچه سریع‌تر این پروژه و سایر طرح‌های راه‌سازی در سطح استان باشیم.

کد مطلب 6933354

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