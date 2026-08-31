«دانیال نظری» بر سکوی سوم مسابقات بدمینتون کشور ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر، «دانیال نظری» نماینده شایسته استان همدان در رقابت‌های بدمینتون قهرمانی نونهالان و نوجوانان کشور که به میزبانی ارومیه برگزار شد با درخشش در رده سنی زیر ۱۱ سال بر سکوی سوم کشور ایستاد و مدال برنز این دوره از مسابقات را از آن خود کرد؛ این مدال پس از حدود یک دهه بی‌مدالی بدمینتون همدان در سطح کشور به دست آمد.

در بخش انفرادی این رقابت‌ها نیز «رادمهر امینی»، «امیرعلی شهبازی» و «علیرضا آئینه‌چی» دیگر ملی‌پوشان خردسال همدانی بازی‌های درخشانی به نمایش گذاشتند و تا مرحله یک‌شانزدهم نهایی صعود کردند.

همچنین در بخش تیمی، تیم اعزامی استان همدان پس از پیروزی ارزشمند مقابل تیم البرز نتیجه را به مازندران واگذار کرد و با توجه به تفاضل در گیم‌شماری از صعود به مراحل پایانی بازماند.

هدایت تیم شش‌نفره بدمینتون همدان در این دوره از مسابقات بر عهده «رستمی» به عنوان سرمربی و «امین میرزایی» به عنوان سرپرست بود.