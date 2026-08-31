حجتالاسلام احمد فارسی در گفتوگو با خبرنگار مهر در تشریح فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی در مناطق محروم شهرستان ملایر اظهار کرد: رویکرد اصلی ما در مناطق محروم به اجرای برنامههای غنی فرهنگی با محوریت روحانیون مستقر است.
وی با بیان اینکه روحانیون مستقر در این محلات به عنوان مدیر و متولی برنامهها ایفای نقش میکنند، افزود: این روحانیون علاوه بر برگزاری مناسبتهای ملی و مذهبی به عنوان تسهیلگر در پیگیری مطالبات مردم عمل میکنند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی ملایر تصریح کرد: روحانیون مستقر در محلات با شناسایی مشکلات منطقه و تشکیل شوراهای محلی اقدام به برگزاری میز خدمت با حضور مسئولان شهرستان و نمایندگان مردم میکنند تا بستری برای پیگیری مستقیم مطالبات اهالی فراهم شود.
وی با اشاره به استقبال مناسب مردم از برنامههای فرهنگی اجرا شده در این مناطق گفت: خوشبختانه به واسطه اجرای برنامههای هدفمند و غنی شاهد همراهی و مشارکت بالای مردم هستیم و این حضور روحانیون در محلات منشأ خیر و برکت بوده است.
حجت الاسلام فارسی در پایان با تاکید بر هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با شورای اجتماعی شهرستان ملایر خاطرنشان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی مسئولیت بخش فرهنگی مدیریت محلهمحور را بر عهده دارد و این اقدامات به صورت روتین و دائمی از سوی روحانیون مستقر در محلات پیگیری میشود.
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