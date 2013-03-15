تولید خوراک دام از ضایعات درخت خرما

به گزارش خبرنگار مهر، در فرآیند تولید بسیاری از فراورده های گیاهی حجم قابل توجهی از مواد به صورت مازاد باقی میماند.
این مواد به عنوان ضایعات نه تنها درآمدی از آن حاصل نمیشود بلکه هزینههای حمل و دفع را نیز بر تولید کننده تحمیل میکند.
از این رو استفاده بهینه از این مواد میتواند صرفه اقتصادی از این مواد زاید را افزایش دهد.
در این راستا محققان کشور با اجرای پروژه تحقیقاتی توانستند از این مواد در صنعت دامپروری استفاده کنند.
در این طرح تامین پژوهشگران از سرشاخهها و ضایعات درخت خرما خوراک دام تهیه کنند.
این روش باعث کاهش قابل ملاحظه هزینههای تغذیه دام و صرفه جویی ارزی در این زمینه در کشور میشود.
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