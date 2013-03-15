به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که مدتی قبل با برگزاری رقابتهای انتخابی در حضور مسئولان فدراسیون، خبرنگاران و با قضاوت داوران رسمی کاراته کاهای اعزامی به مسابقات کشورهای اسلامی انتخاب شده بود، فدراسیون کاراته تصمیم گرفت یک بار دیگر این مسابقات را در وزن 55- کیلوگرم تکرار کند.

مرحله سوم اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته دوشنبه گذشته در رشت آغاز شد و امروز به پایان می رسد تا سبک وزنها به تهران آمده و در این مسابقات شرکت کنند. محمد شایگان، وحید حسنی پور، مجید حسن نیا و مهدی حاتمیان کاراته کاهای وزن 55-کیلوگرم می باشند که فردا شنبه ساعت 10 صبح در سالن شهید کبکانیان تهران رودروی هم قرار می گیرند تا نفر اصلی این وزن جهت حضور در بازیهای کشورهای اسلامی مشخص شود.

پیش از این سعید حسنی پور، مهدی سلطانی و ذبیح اله پورشیب به عنوان نفرات اصلی اوزان 67-،75-و84+ کیلوگرم تیم ملی برای حضور در بازیهای کشورهای اسلامی معرفی شده اند.