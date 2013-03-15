بانوان کاراته کای اعزامی به کشورهای اسلامی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته بانوان برای حضور در بازیهای کشورهای اسلامی چهارشنبه23 اسفندماه در سالن شهید کبکانیان تهران آغاز و شب گذشته با شناخت نفرات اعزامی به این رقابتها به پایان رسید. بر همین اساس در کومیته انفرادی نازنین دوستی از تهران در وزن 50- کیلوگرم،فاطمه چالاکی از مازندران در وزن 55- کیلوگرم، دلارام دوستي در وزن61- کیلوگرم، پگاه زنگنه در وزن68- کیلوگرم، و حمیده عباسعلی در وزن68+کیلوگرم انتخاب و معرفی شدند.

ضمن اینکه در بخش کومیته تیمی هم علاوه بر نفرات برگزیده اوزان پنجگانه، از میان رزیتا علیپور از مازندران، سميرا ملکي پور ازکرمانشاه و الهه رضازاده از کرمان یک نفر پس از برگزاری مسابقه انتخابی به اردوی آماده سازی تیم ملی در این بخش دعوت خواهد شد.

در کاتای انفرادی، مهسا افسانه و در کاتای تیمی این کاتارو به همراه الناز تقی پور و پریسا رحمانی روی تاتامی کشورهای اسلامی به مصاف رقبای خود می روند.