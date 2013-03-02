پایان رقابتهای کاراته انتخابی بانوان با شناخت نفرات برتر

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات در رده های سنی نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان در دو بخش کاتا و کومیته تیمی با حضور 792 کاراته کا به مدت سه روز برگزار شد که در نهایت نفرات اول و دوم هر وزن به اردوی تیم ملی راه يافتند. ضمن اینکه بین نفرات سوم هم یک دیدار انتخابی برگزار شد و نفرات پیروز جواز حضور در اردو را کسب کردند.

در رده بزرگسالان و در بخش کاتا انفرادی که 29 شرکت کننده حضور داشتند، فاطمه کاوندی از تهران مقام نخست را کسب کرد، الهه نعمتی پور از خوزستان دوم شد، مریم نادرخانی از تهران ومریم کریمی از اصفهان مشترکاً مقام سوم را از آن خود کردند. و در جدال برای کسب عنوان سوم هم مریم نادرخانی از تهران موفق شد با غلبه بر مریم کریمی از اصفهان به اردوی تیم ملی راه پیدا کند.



در بخش کومیته و در وزن 50-کیلوگرم سحر شیروانی از اصفهان ، اکرم قلعه نوعی از استان مرکزی و سارا کریمی از خوزستان با کسب عناوین اول تا سوم ره اردو راه يافتند. شهناز میر حیدری از تهران ، زینب دوستداری ازکرمانشاه و مرجان میدانی در وزن 55- کیلوگرم جواز حضور در اردو را کسب کردند. در وزن 61-کیلوگرم نیز عناوین اول تا سوم را به ترتیب به ندا دلدار از گیلان ، مهرناز گروسی از قزوین و آلاله صعودی از گیلان از آن خودکردند.

در وزن 68-کیلوگرم نادره آقایی از کرمانشاه ، زهرا مراد جانی از لرستان و معصومه حاج بابایی و در در وزن 68+کیلوگرم زینب جباری از تهران ، پریا عزیزی از کرمانشاه و اکرم وظیفه دل از تهران مقام های اول تا سوم را کسب کرده و به اردوی تیم ملی راه پیدا کردند.

اما در رده سنی امید و در وزن 53- کیلوگرم سروناز کاظم پور از مازندران اول شد، فرناز تقی پور از کرمان در مکان دوم ایستاد، بيان اسدي از همدان و نازنين کحالی از مرکزی مشترکاً سوم شدند.شيما آل سعدي از فارس در وزن 60- کیلوگرم در مکان نخست ایستاد. مدال نقره این وزن به مهتاب اسماعيلي از گيلان رسید و معصومه خطیبی از البرز به همراه فروزان بوسعیدی از اصفهان عنوان سوم مشترک را به خود اختصاص دادند. ضمن اینکه وزن 60+ کیلوگرم طراوت خاکسار و کوثر حق پرست هر دو از تهران مدالهای طلا و نقره را کسب کردند. پریماه مرادی ازگیلان و مهرانه حاجی آبادی از مرکزی مشترکاً عنوان سوم را کسب کردند. در این بخش و در مجموع مدالها تهران با 2 طلا و یک نقره درمکان نخست ایستاد، استانهای فارس و مازندران هر یک با یک مدال طلا دوم شدند و تیمهای گیلان و کرمان با یک نقره و یک برنز مشترکاً در جایگاه سوم قرار گرفتند.

در کاتا انفرادی نوجوانان در میان 34 کاتا رو فاطمه صادقی از تهران در مکان اول ایستاد. مهدیه شکوراز تهران دوم شد و مهرآسا اولادی از مازندران و نسترن عزیزی از کهکیلویه و بویر احمد به طور مشترک سوم شدند. صبا روشن قیاس از تهران در کاتا انفرادی رده سنی جوانان عنوان نخست را کسب کرد.مائده نصیری پی دیگر کاتاروی تهرانی این بخش دوم شد و آیسان شاهی پور از تهران و فاطمه سیدی از کرمان مشترکاً در مکان سوم قرار گرفتند. در کاتا انفرادی رده سنی امید زکیه رحمانی از تهران روی سکوی اول ایستاد. هانیه بهلولی از زنجان دوم شد، کیانمهر کیانی از کرمان و فاطمه چیذری از البرزبه طور مشترک در جای سوم ایستادند.

در کاتا تیمی زیر 17 سال تیم گیلان با ترکیب(سارا بهمنیار، زهرا پروانه، فائزه نوروزی) اول شد، تیم مازندران با ترکیب(مهلا رحيم پور ، مریم زمانی،محدثه نوری) در مکان دوم ایستاد، دو تیم تهرانی با ترکیب (نگار رجبی، نرگس حوری آبادی ، سارا پاشا زانوسی ) و (نازنین خزایی، فاطمه افشار، فاطمه صادقی) مشترکاً به عنوان سومی دست یافتند.



در کاتا تیمی بالای 17 سال تیم تهران با ترکیب(فاطمه کاوندی، عاطفه صوفی، فاطمه کشاورز) به مقام اولی رسید، تیم البرز با ترکیب (سحر عیلزاده، پریسا ابراهیمی و زهرا تاجیک) عنوان دومی را در اختیار گرفتند و تیمهای تهران با ترکیب (زکیه رحمانی، سبا روشن قیاس، درنا حیدری) واصفهان با ترکیب(سعیده جاوری، مريم کريمي، فاطمه مأنوسی) مشترکاً سوم شدند.

اما در دو رده سنی نوجوان و جوانان در مجموع 295 کاراته کا در بخش کومیته به رقابت پرداختند. در بخش نوجوانان تیم گیلان با 2 طلا و یک نقره عنوان نخست را کسب کرد، تهران با یک طلا و یک نقره دوم شد و مازندران با یک طلا و 2 برنز در جای سوم قرار گرفت. و در بخش جوانان هم مازندران و تهران با یک طلا، یک نقره و یک برنز مشترکاً اول شدند، تیم فارس با یک طلا و یک برنز در جای دوم قرار گرفت و تیمهای اصفهان و البرز هر کدام با یک طلا سوم شدند.



در بخش انفرادی نیز این نتایج بدست آمد:

نوجوانان:

وزن 47- کیلوگرم: 1-سارا بهمنیار از گیلان 2- مونا دانشیان از گیلان3- شقایق سعیدی فر از البرز و مژده قاسمی نژاد از هرمزگان

وزن 54- کیلوگرم: 1-زينب رضایی از مازندران2- مريم موسيوند از قزوين3- سحر شمس از اصفهان و غزاله قلعه نوعی از مرکزی

وزن 54+ کیلوگرم: 1-فاطمه پروانه از گیلان 2- فاطمه زیبایی از اصفهان 3- شنه کاظمی ازکردستان و مهدیه هادیان ازمازندران مشترکاً به عنوان سومی دست یافتند.

جوانان:

وزن 48- کیلوگرم: 1-فائزه چیذری از البرز2-فاطمه قربانزاده از گیلان3-درنا کاویانی از فارس و فائزه ابراهيمي از کرمانشاه

وزن53- کیلوگرم:1-زهرا طرازپور از فارس 2- زهره برزگر از مازندران3- فائزه نوروزی از گیلان و سماء محمدی از کردستان

وزن 59- کیلوگرم:1-مهناز آسترکی از اصفهان 2-نرگس ارجمندی از کرمان3- نجمه اسد زاده از فارس و سيده زینب نقوی از مازندران

وزن 59+ کیلوگرم:1- مائده بابایی از مازندران2- مهسا قرباني از ايلام 3- مونا پیر جهاندیده از گيلان و زهرا محمد نژاد ازگيلان





