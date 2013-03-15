سیدمجتبی شفیعی در گفتگو با مهر با رد ادعای برخی مدیران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مبنی بر نبود کارتهای سوخت کرایه ای، گفت: پایش و رصد تراکنش کارت‌های هوشمند سوخت نشان می‌دهد که تراکنش برداشت بنزین و گازوئیل نیمه یارانه‌ای و آزاد برخی از کارت‌های سوخت غیر واقعی و غیر طبیعی بوده است.



رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اعلام اینکه برخی از کارتهای هوشمند بنزین و گازوئیل توسط افراد سودجو کرایه داده می شود، تصریح کرد: افزایش تعداد کارت‌های اجاره ای بنزین و گازوئیل حتی منجر به افزایش مصرف این فرآورده‌های نفتی در برخی از استان‌های کشور و به ویژه شهرهای مرزی شده است.



این عضو کابینه دولت دهم با یادآوری اینکه اخیرا سامانه ای برای رصد و پایش بیشتر کارت‌های هوشمند سوخت طراحی و راه اندازی شده است، بیان کرد: آن دسته از کارت‌های سوختی که مصرف سوخت و تراکنش‌های کاذب داشته باشند با راه‌اندازی این سامانه جدید شناسایی خواهند شد.



این مقام مسئول با بیان اینکه امیدواریم که با تذکر مسئولان مختلف شاهد اجاره کارت‌های سوخت نباشیم، یادآور شد: با این وجود، از اواخر فروردین ماه سال آینده تمامی کارت‌های سوخت کرایه‌ای باطل خواهد شد.



شفیعی همچنین در خصوص آخرین وضعیت افزایش قیمت یا تغییر سهمیه های بنزین برای سال آینده، توضیح داد: هنوز هیچ سناریویی برای افزایش قیمت و یا تغییر سهمیه های بنزین در دولت نهایی نشده است.



رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با بیان اینکه فعلا تغییرات بنزینی مطرح شده در حد گمانه زنی است، خاطرنشان کرد: در صورت هر گونه تغییر در قیمت و یا نظام سهمیه‌بندی بنزین، ستاد سوخت اطلاع رسانی خواهد کرد.