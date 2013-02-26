به گزارش خبرنگار مهر، متوسط مصرف بنزین از ابتدای سالجاری تاکنون به بیش از 64 میلیون لیتر در روز افزایش یافته است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از رشدی حدود 6 درصدی برخوردار شده است.



همزمان با افزایش مصرف بنزین، مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی یکی از مهمترین عوامل رشد مصرف این فرآورده نفتی را قاچاق و انحراف آن به خارج از مرزهای کشور عنوان می کنند.



از سوی دیگر با وجود افزایش مصرف بنزین با قیمت نیمه یارانه ای 400 تومان تا مرز 50 تا 53 میلیون لیتر در روز اما فروش بنزین آزاد با قیمت 700 تومانی در جایگاه ها در مقایسه با سال گذشته از رشد قابل توجه ای برخوردار نبوده است.



از ابتدای سالجاری تاکنون به طور میانگین روزانه 10 تا 12 میلیون لیتر بنزین با قیمت آزاد در جایگاه به فروش رسیده است که بخش عمده این افزایش تقاضا هم در روزهای پایانی هر ماه اتفاق می افتد.



رصد و پایش آمارهای مصرف بنزین در سالجاری نشان می دهد که ایجاد بازارهای غیر رسمی برای فروش بنزین نیمه یارانه ای توسعه یافته است.



گزارش شرکت پخش از خرید و فروش کارت‌های بنزین



در همین حال یکی از مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تائید افزایش خرید و فروش کارتهای هوشمند بنزین و گازوئیل توسط افراد سودجو از برنامه این مجموعه برای کشف و ضبط کارت‌های بنزین کرایه ای خبر داده است.



ابراهیم دژ رفتار با بیان اینکه در 11 ماهه نخست سالجاری 205 فقره كارت هوشمند سوخت در استان مركزي كشف و ضبط شده است، گفت: از مجموع کل کارت های ضبط شده، 144 كارت سوخت توسط حراست و 61 كارت توسط واحد بازرسي و نظارت از مجاري عرضه كشف و ضبط شده است.



مدیر شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي منطقه مركزي با تاکید بر اینکه اين كارت‌ها حاوي بنزين و گازوئیل بوده است، تصریح کرد: پس از شناسايي افراد سودجو كه قصد فروش سهميه 400 تومانی ذخیره سازی شده به قيمت‌هاي مختلف را داشتند، توقيف شده است.



وي با بيان اينكه كارت‌هاي سوخت ضبط شده مربوط به خودروهاي عمومي و شخصي است، اظهار داشت: با نظارت بيشتر می توان نسبت به مصرف صحيح فرآورده‌هاي سهميه بندي شده اقدام کرد.



پیش از این هم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز از کشف و ضبط 541 کارت هوشمند بنزین و گازوئیل در سطح این استان خبر داده و اعلام کرده بود: افراد سودجو اقدام به فروش سهمیه سوخت تخصیصی و یارانه‌ای کارت‌های سوخت با قیمت‌های مختلف می‌کنند.