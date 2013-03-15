عاملان ناامنی در پورت سعید مجازات خواهند شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، محمد مرسی رئیس جمهور مصر با سخنرانی برای شهروندان پورت سعید اظهار داشت تحقیقات درباره حوادث پورت سعید ادامه دارد. ما عاملان ایجاد ناامنی و تخریب املاک دولتی و خصوصی را مجازات خواهیم کرد.

وی در ادامه گفت: تمام حقوق خانواده های قربانیان حوادث پورت سعید محفوظ است و کشته شدگان این حوادث پس از پایان تحقیقات درباره درگیری های پورت سعید، شهید تلقی خواهند شد.

رئیس جمهور مصر تصریح کرد: اهالی پورت سعید در سال 1956 و 1967 از مصر دفاع کردند و دارای حقوقی هستند و منطقه آزاد پورت سعید، فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.

درگیری های اخیر در شهر پورت سعید در پی تایید حکم اعدام 21 نفر از متهمان پرونده کشتار پورت سعید توسط دادگاه مصر انجام شد. دادگاه جنایی پورت سعید اوایل بهمن، 21 نفر از متهمان حادثه ورزشگاه پورت سعید را به اعدام محکوم کرد.

12 بهمن سال گذشته ورزشگاه پورت سعید پس از پایان مسابقه فوتبال "الاهلی" و "المصری" شاهد درگیری میان طرفداران دو تیم بود. بر اثر این درگیری، 74 نفر کشته و بیش از هزار نفر زخمی شدند.