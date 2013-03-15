اسرائیل در آستانه انتفاضه سوم فلسطینی ها قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، بنیامین بن الیعازر یکی از اعضای حزب کار رژیم صهیونیستی در کنیست (پارلمان) گفت: اسرائیل در آستانه انتفاضه سوم فلسطینی ها در کرانه باختری قرار دارد و ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نمی تواند مانع آن شود.

وی با بیان این مطلب افزود: کسی که گمان می کند فلسطینی ها در کما به سر می برند سخت در اشتباه است و انتصاب "اوری آریل" عضو کنیست به عنوان وزیر مسکن از سوی بنیامین نتانیاهو به معنی این است احتمال از سرگیری مذاکرات سیاسی با تشکیلات خودگردان فلسطین به صفر خواهد رسید.

مناطق مختلف کرانه باختری طی ماه های اخیر شاهد اعتراضات ضدصهیونیستی فلسطینی ها است. این اعتراضات که در مخالفت با اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی همچون حمله به نمازگزاران فلسطینی در مسجدالاقصی و توسعه شهرک ها در اراضی اشغالی فلسطین و بازداشت های بدون اتهام شهروندان فلسطینی انجام می شود، با شهادت "عرفات جرادات" اسیر فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی به اوج خود رسیده است که بنا بر اعلام مقامات فلسطینی و حتی صهیونیست، کرانه باختری در آستانه انتفاضه سوم قرار دارد.