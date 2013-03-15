  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۰۶

یک مقام صهیونیست:

اسرائیل در آستانه انتفاضه سوم فلسطینی ها قرار دارد

اسرائیل در آستانه انتفاضه سوم فلسطینی ها قرار دارد

یکی از نمایندگان پارلمان رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم در آستانه انتفاضه سوم فلسطینی ها قرار دارد و کسی نمی تواند مانع آن شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، بنیامین بن الیعازر یکی از اعضای حزب کار رژیم صهیونیستی در کنیست (پارلمان) گفت: اسرائیل در آستانه انتفاضه سوم فلسطینی ها در کرانه باختری قرار دارد و ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نمی تواند مانع آن شود.

وی با بیان این مطلب افزود: کسی که گمان می کند فلسطینی ها در کما به سر می برند سخت در اشتباه است و انتصاب "اوری آریل" عضو کنیست به عنوان وزیر مسکن از سوی بنیامین نتانیاهو به معنی این است احتمال از سرگیری مذاکرات سیاسی با تشکیلات خودگردان فلسطین به صفر خواهد رسید.

مناطق مختلف کرانه باختری طی ماه های اخیر شاهد اعتراضات ضدصهیونیستی فلسطینی ها است. این اعتراضات که در مخالفت با اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی همچون حمله به نمازگزاران فلسطینی در مسجدالاقصی و توسعه شهرک ها در اراضی اشغالی فلسطین و بازداشت های بدون اتهام شهروندان فلسطینی انجام می شود، با شهادت "عرفات جرادات" اسیر فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی به اوج خود رسیده است که بنا بر اعلام مقامات فلسطینی و حتی صهیونیست، کرانه باختری در آستانه انتفاضه سوم قرار دارد.

کد مطلب 2019105

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها