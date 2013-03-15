احمد نعمت‌بخش در گفتگو با مهر با بیان اینکه کاهش قیمت 500 هزار تا 4 میلیون تومانی خودرو هم ضرر و زیان زیادی را متوجه خودروسازان می‌کند، در عین حال گفت: خودروسازان در همراهی با دولت و نیز به منظور حمایت از مصرف کنندگان این ضرر و زیان را پذیرفتند و بیش از این امکان کاهش قیمت خودرو وجود ندارد.

دبیر انجمن خودروسازان تاکید کرد: متاسفانه اگر دستورالعمل شورای رقابت مبتنی بر کاهش بیشتر قیمت خودرو برای خودروسازان باشد، به هیچ وجه عمل به آن میسر نخواهد بود.

وی تصریح کرد: هم اکنون با سردرگمی مردم در بازار خودرو، بسیاری از خرید خودرو منصرف شده و همین امر جریان نقدینگی به سمت خودروسازان را کاهش داده است.

به گفته نعمت بخش، با توجه به اینکه خودروسازان در سال جاری به میزان بسیار اندکی توانستند از ارز مبادلاتی استفاده کنند و از سوی دیگر، گشایش ال سی نیز با 130 درصد هم‌اکنون امکان پذیر است، خودروسازان با قیمت‌های فعلی خودرو زیانده هستند و حتی برای اینکه متهم نشوند، آنالیز قیمتی خود را نیز برای اولین بار منتشر کرده اند.

وی اظهار داشت: قیمت تمام شده پراید، 16 میلیون و 300 هزار تومان است که البته این نرخ باز هم براساس ارز مبادله ای است در حالی که ارز مبادله ای به راحتی در اختیار خودروسازان قرار نمی‌گیرد.

نعمت بخش، شروط اصلی کاهش قیمت خودرو در بازار را تامین به موقع، تسهیلات مورد نیاز خودروسازان و از سوی بانکها تامین ارز مرجع و بازگشت قیمت مواد اولیه مورد نیاز خودروسازان اعلام و خاطر نشان کرد: هم اکنون هزینه های خودروسازان به شدت افزایش داشته است و چنانچه بیش از حد اصرار به کاهش قیمت خودرو صورت گیرد، به طور قطع خودروسازان ورشکست خواهند شد.

وی گفت: مردم بهتر است بیش از این منتظر قیمت خودرو نباشند و خودروی مورد نظر خود را خریداری کنند، چراکه به نظر می رسد مجموعه شرایط و عوامل اجازه کاهش قیمت خودرو را بیش از این ندهد.