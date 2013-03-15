  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۵۲

هفته سی‌ام لیگ برتر؛

برتری فولاد در نیمه نخست/ ملوان و راه‎‌آهن مساوی شدند

برتری فولاد در نیمه نخست/ ملوان و راه‎‌آهن مساوی شدند

تیم فولاد خوزستان در نیمه اول دیدار خود برابر فجرسپاسی شیراز به برتری دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی‌ام رقابتهای لیگ برتر فوتبال از ساعت 16 امروز جمعه با برگزار دو بازی به طور همزمان آغاز شد که در یکی از این دیدارها تیم فولاد نیمه نخست دیدار مقابل فجرسپاسی شیراز را به سود خود خاتمه داد. در این بازی که در زمین ورزشگاه شهید دستغیب شیراز برگزار شد تیم فولاد با یک حریف خود را شکست داد. تنها گل این مسابقه در نیمه نخست را عباس پورخسروانی در دقیقه 12 برای فولاد به ثمر رساند.

در دیگر دیدار امروز تیم‌های ملوان و راه آهن در ورزشگاه تختی شهر انزلی به مصاف یکدیگر رفتند که جدال این دو تیم در پایان نیمه نخست گلی در بر نداشت تا دو تیم با تساوی بدون گل به رختکن بروند. از ساعت 17:35 امروز تیم‌های پرسپولیس و مس کرمان در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف یکدیگر می‌روند.

کد مطلب 2019220

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها