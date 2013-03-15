به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی‌ام رقابتهای لیگ برتر فوتبال از ساعت 16 امروز جمعه با برگزار دو بازی به طور همزمان آغاز شد که در یکی از این دیدارها تیم فولاد نیمه نخست دیدار مقابل فجرسپاسی شیراز را به سود خود خاتمه داد. در این بازی که در زمین ورزشگاه شهید دستغیب شیراز برگزار شد تیم فولاد با یک حریف خود را شکست داد. تنها گل این مسابقه در نیمه نخست را عباس پورخسروانی در دقیقه 12 برای فولاد به ثمر رساند.

در دیگر دیدار امروز تیم‌های ملوان و راه آهن در ورزشگاه تختی شهر انزلی به مصاف یکدیگر رفتند که جدال این دو تیم در پایان نیمه نخست گلی در بر نداشت تا دو تیم با تساوی بدون گل به رختکن بروند. از ساعت 17:35 امروز تیم‌های پرسپولیس و مس کرمان در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف یکدیگر می‌روند.