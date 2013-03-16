کاهش بودجه سلامت خلاف قانون برنامه پنجم است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا عزیزی‌فارسانی با انتقاد از کاهش چشمگیر اعتبارات حوزه سلامت در بودجه سال ۹۲، گفت:‌ متأسفانه بودجه سال آتی حوزه بهداشت و درمان حدود ۱۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه کاهش اعتبارات به نفع نظام سلامت نیست، افزود: کاهش بودجه بخش بهداشت، امور فرهنگی و دانشجویی به نظام سلامت آسیبهای جدی می‌زند.

عزیزی فارسانی با اعلام اینکه اعتبارات بخش سلامت در بودجه سال ۹۲ به صورت سنتی دیده شده است، تصریح کرد:‌ متأسفانه هیچ نگاه عملیاتی از سوی وزارت بهداشت، درباره بودجه سال آتی وجود ندارد.

وی با تأکید بر اینکه کاهش بودجه نظام سلامت موجب تشدید فشار اقتصادی بر بیماران می‌شود، یادآور شد: اقدامات دولت در کاهش بودجه سلامت بر خلاف قانون برنامه پنجم است، زیرا بر اساس این قانون باید سهم بیماران از هزینه‌های درمان به کمتر از ۳۰ درصد برسد، اما هم‌اکنون سهم مردم به ۷۰ درصد رسیده است.

عزیزی‌فارسانی با بیان اینکه وزارت بهداشت باید برای افزایش اعتبارات حوزه سلامت در بودجه ۹۲ تلاش می‌کرد، گفت:‌ بی‌توجهی این وزارتخانه به اعتبارات موجب افزایش فشار بر دوش مردم خواهد شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر اینکه اعضای این کمیسیون به دنبال افزایش اعتبارات حوزه سلامت در بودجه ۹۲ هستند، تصریح کرد:‌ بطور حتم در صورتی که اعتبارات این حوزه اصلاح نشود، آینده سلامت در کشور بسیار مبهم و تاریک است.