شايعه لغو قانون 16تيمي شدن ليگ برتر/ مصاف گهر باانگيزه و داماش گيلان

<p> به گزارش خبرنگار مهر، پس از شايعاتي كه اين روزها مبني بر احتمال لغو قانون 16 تيمي شدن ليگ برتر شنیده می شود، تيمهاي قعرنشين اين هفته از رقابتها را با انگيزه و حساسيت ويژه پيگيري خواهند كرد.

گهر دورود قعرنشين بازيها امروز یکشنبه راس ساعت 16در دورود يك بازي فوق العاده حساس را مقابل داماش گيلان برگزار خواهد كرد.

در شرايطي كه اختلاف امتياز گهر با پيكان تيم شانزدهم جدول رده بندي تنها 5امتياز است پيروزي در اين بازي براي دورودي ها بسيار اميدوارانه خواهد بود چرا كه اگر قانون 16تيمي شدن ليگ لغو شود كار بقاي گهر براي شركت در فصل آينده ي ليگ برتر راحت تر خواهد بود.

در طرف مقابل نفت آبادان، پيكان و ذوب آهن به همراه آلومينيوم هرمزگان رقابت بسيار نفس گيري را در پنج هفته باقيمانده با گهر دورود خواهند داشت.