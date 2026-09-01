به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلیم ساسانی، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی استان، درباره پیامدهای استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای هشدار داد و بر ضرورت آگاهی فعالان اقتصادی از مسئولیتها و تبعات قانونی این اقدام تأکید کرد.
وی با اشاره به مسئولیتهای قانونی مترتب بر کارتهای بازرگانی، اظهار کرد: فعالان اقتصادی باید پیش از واگذاری یا استفاده از کارتهای بازرگانی نسبت به تبعات حقوقی و قانونی آن آگاهی کافی داشته باشند و از اقداماتی که میتواند برای آنان مسئولیت ایجاد کند، پرهیز کنند.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه افزود: استفاده از کارت بازرگانی دیگران یا واگذاری کارت برای انجام فعالیتهای تجاری، موضوعی است که فعالان اقتصادی باید با دقت و حساسیت بیشتری نسبت به آن برخورد کنند، چرا که مسئولیتهای ناشی از فعالیتهای انجامشده میتواند متوجه دارنده کارت شود.
ساسانی همچنین بر ضرورت پایبندی صادرکنندگان به تعهدات ارزی تأکید کرد و گفت: بازگشت ارز حاصل از صادرات از جمله الزامات فعالیتهای صادراتی است و فعالان این حوزه باید نسبت به اجرای کامل مقررات ارزی اهتمام داشته باشند.
وی ادامه داد: عدم ایفای تعهدات ارزی میتواند برای فعالان اقتصادی تبعات حقوقی و محدودیتهای جدی به همراه داشته باشد، بنابراین صادرکنندگان باید پیش از انجام فعالیتهای صادراتی، نسبت به ضوابط و الزامات مربوط به بازگشت ارز آگاهی کافی داشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با تأکید بر اهمیت مسئولیتپذیری در فعالیتهای اقتصادی، خاطرنشان کرد: رعایت قوانین و مقررات در حوزه تجارت خارجی و استفاده صحیح از ظرفیتهای قانونی، از الزامات استمرار فعالیت اقتصادی و جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی و اداری است.
ساسانی در ادامه با اشاره به خدمات تخصصی اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: فعالان اقتصادی استان میتوانند برای دریافت راهنمایی و بررسی مسائل خود از ظرفیت مشاورههای تخصصی اتاق استفاده کنند.
وی افزود: مشاورههای رایگان در حوزههای حقوقی، مالیاتی، بانکی، تأمین اجتماعی و امور دارایی بهصورت روزانه در اتاق بازرگانی کرمانشاه ارائه میشود و فعالان اقتصادی میتوانند پیش از اتخاذ تصمیمات تجاری یا در جریان پیگیری مسائل و مشکلات خود از این خدمات بهرهمند شوند.
وی تأکید کرد: استفاده از مشاورههای تخصصی میتواند به فعالان اقتصادی در شناخت بهتر مقررات، کاهش ریسک فعالیتهای تجاری و پیگیری قانونی مسائل و مشکلات کمک کند.
نظر شما