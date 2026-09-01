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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۰۹

سازمان تروریستی سنتکام تجاوز به ایران را تأیید کرد

سازمان تروریستی سنتکام تجاوز به ایران را تأیید کرد

فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا در بیانیه‌ای تجاوز به خاک ایران را تأیید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) امروز سه شنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس ادعا کرد: امروز ساعت ۱۲ ظهر به وقت شرقی، نیروهای آمریکا حملات خود را به اهداف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران آغاز کردند.

تروریست های سنتکام در این خصوص مدعی شدند: این حملات در پی تلاش‌ های اخیر سپاه پاسداران برای حمله به کشتی‌ های تجاری در تنگه هرمز و همچنین نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در منطقه صورت می‌گیرد!

در همین رابطه، باراک راوید خبرنگار ‏آکسیوس نیر ادعا کرد: به گفته مقامات آمریکایی، نیروی هوایی آمریکا در حال حمله به اهداف ایرانی در اطراف تنگه هرمز است!

این در حالیست که ۲ تجاوز پیشین آمریکا به خاک ایران (جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان) که بر خلاف تمامی قوانین بین المللی انجام شد، حین مذاکرات غیرمستقیم تهران- واشنگتن رخ داد و به جهانیان اثبات کرد که آمریکا هرگز به دنبال مذاکره نیست.

کد مطلب 6934689

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