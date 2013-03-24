فرید فرخندهکیش مدیر امور فرهنگی و تولید سازمان توسعه سینمایی سوره با بیان این مطلب در ارزیابی تولیدات حوزه هنری در سال گذشته به خبرنگار مهر، گفت: شعار حمایت از کار و سرمایه ملی ارتباط مستقیم با سینما از جهت صنعتی بودن این هنر دارد و بارزترین مصداق رفتاری حوزه هنری در این ارتباط حمایت از تولید دو فیلم "تاج محل" و "خسته نباشید" به عنوان اولین فیلم بلند کارگردانهای آنها بود.
حمایت بدون دخالت
وی افزود: حمایت از تولید این دو فیلم در حالی صورت گرفت که با بیتوجهی مدیریت کلان سینما به فیلمسازان جوانی که اولین کار بلند سینماییشان را میسازند، مواجه شدیم. البته یکی از فاکتورهای موفقیت فیلمهایی از این دست و دیده شدن توسط مخاطب با وجود سعی داوری جشنواره فیلم فجر در نادیده گرفتن برخی از این فیلم ها، عدم دخالت در روند تولید فیلمهای اول کارگردانهای جوان سینمای ایران است. از سوی دیگر شاهد هستیم بزرگترین تولید سینمایی سال سازمان سینمایی که "استرداد" نام دارد یک تحریف تاریخی است که متاسفانه به عنوان بهترین و پرجایزهترین فیلم سینمای جشنواره فیلم فجر مطرح شد.
فرخندهکیش در توضیح بیشتر دیدگاههایش عنوان کرد: از سوی دیگر شاهد بودیم با وجود مورد تحسین گرفتن فیلمهای اولی از سوی منتقدان و مردم، اما زمزمه تحقیر این فیلمها با نوع داوری که انجام شد به گوش رسید و سعی شد که این فیلمها را از حیطه معمول سینمای ایران بیرون و با این عنوان که فیلم هایی از این دست گیشه ندارد از گردونه اکران موفق خارج کنند. این درحالی است که با این رفتارها نمیتوان جلوی اندیشه خوب را گرفت.
این مدیر سینمایی حوزه هنری در ادامه با اشاره به جایگاه تولیدات این مرکز هنری در سال گذشته گفت: مجموع تولیدات حوزه هنری قابل توجه بود. به این معنا که در کنار "حوض نقاشی" با مدیریت تولید حرفهای، دو فیلم "تاج محل" و "خسته نباشید" از بهترین تولیدات حوزه به کارگردانی فیلمسازان جوان سینمای ایران بود. درباره فیلم "خسته نباشید"به کارگردانی محسن قراییمقدم باید بگویم در کنار زحمات وی، افشین هاشمی نیز در مراحل پیش از تولید و تولید نقش مهمی داشت. همچنین حمایتهای رضا میرکریمی از این دو فیلم اولی مثالزدنی است.
توجه حوزه هنری به سیک زندگی ایرانی - اسلامی
مدیر امور فرهنگی و تولید سازمان توسعه سینمایی سوره با برشمردن فاکتورهای این سه فیلم و تطابق آنها با سبک زندگی ایرانی گفت: هر سه فیلم تولید شده دربرگیرنده فرهنگ بومی و اصیل ایرانی با رنگ مایههای انساندوستانه هستند. نکته دوم توجه به بنیاد خانواده و محبت جاری در زندگی ایرانی بود که در فیلم "تاج محل" به درستی نشان داده شده بود. توجه به فرهنگ گردشگری از دیگر نکات خوب در آثار تولید شده حوزه هنری بود که میتوان به فیلم "خسته نباشید" اشاره کرد. وجه دیگر تولیدات حوزه هنری، صرف هزینههای مناسب برای تولید فیلم به خصوص فیلم اولی ها بود.
فرخندهکیش در ادامه با اشاره به حضور سینمای مستند و کوتاه در جمع تولیدان حوزه هنری گفت: حضور سینمای مستند و کوتاه در تولیدات حوزه هنری با قدرت و قوت پیگیری شد. ورود به این حوزه از نقاط مثبت کار حوزه هنری محسوب می شود.
تولیدات درجه یک در حوزه خانوادگی و دینی
وی در پاسخ به اینکه میانگین نمرهای که برای فعالیتهای سینمایی حوزه هنری در سال 91 در نظر میگیرد چند است؟ گفت: فعالیت در حوزه هنری جمع تلاش مدیریت در بخشهای مختلف است و از نظر من مجموع عملکرد این مرکز هنری عدد 15 است. در بحث خانواده نمره الف را به خود میدهیم چون در تولیدات بلند و فیلمهای کوتاه سعی کردیم این فاکتور مهم را در نظر بگیریم.
مدیر امور فرهنگی و تولید سازمان توسعه سینمایی سوره افزود: در ژانر سینمای کودک و نوجوان هم سعی کردیم به نگاه مستقل برسیم. در بحث سینمای دینی هم تولیدات حوزه هنری به سطح الف رسید. در بحث سینمای دفاع مقدس اما با احتیاط حرکت کردیم چراکه موضوع دفاع مقدس احترام بسیاری برای مردم دارد و نخواستیم به صرف تولید آثار در این حوزه ساده و سطحی به موضوعات ورود پیدا کنیم.
وی در پایان افزود: بنا نداریم روایت عاشقانه در بستر دفاع مقدس در فیلمهیا دفاع مقدسی داشته باشیم، بلکه هدف ساختن فیلمهایی با موضوع دفاع مقدس با محوریت صداقت، تعهد و انسانیت است. سال گذشته دو فیلمنامه "شنام" و "حرمان هور" را در دستور تولید داشتیم اما به این دلیل که به فیلمنامه خوب نرسیدیم تولید این آثار از دستور کار خارج شد و قرارست سال 92 با بازنگری در این دو فیلمنامه، پنج طرح دیگر در حوزه سینمای دفاع مقدس را به مرحله تولید برسانیم.
نظر شما