دولت سوریه قوی تر شده است/باز بودن باب گفتگو به روی همه به جز تروریستها

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه السفیر چاپ لبنان در گزارشی نوشت: کسانی که اخیرا با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار کرده اند به نقل از وی اعلام کرده اند: سوریه با آغاز گفتگوها برای حل بحران کشور مخالف نیست، اما باید بدانیم با چه کسانی و درباره چه موضوعاتی گفتگو می کنیم. ما شاهدیم مخالفان، اختلافات زیادی با یکدیگر دارند و هر طرفی چیزی می گوید.

به گفته بشار اسد، مخالفان سوری در ابتدا باید با یکدیگر توافق کنند، ما همواره گفته ایم درهای سوریه به روی همه به جز تروریستهایی که مبارزه با آنها را ادامه می دهیم باز است.

السفیر نوشت: بشار اسد به تمام کسانی که با وی دیدار کرده اند، گفته است: ما با تمام کسانی که خواهان گفتگو با ما هستند البته به جز تروریستها گفتگو می کنیم، اما این گفتگو باید بدون پیش شرط باشد چرا که ما شروط تحمیلی را نمی پذیریم از آغاز بحران سوریه تاکنون این موضع ما بوده است.

بنا بر اعلام اسد، وضع سوریه در منطقه با وجود جنگ خوب است و دولت قوی تر و ارتش پایبند تر شده است به عنوان مثال مصر درگیر وضعیتی است که این کشور را از ایفای نقش محوری در منطقه دور می کند. تونس نیز غرق اختلافات خود است و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز در برابر اخوان المسلمین دچار سرخوردگی شده اند. همچنین آینده عربستان سعودی نیز مشخص نیست و قطر نیز با مخالفانی روبرو است که روز به روز قدرتمند و بزرگ می شوند. ترکیه نیز پس از دخالت در سوریه در جستجوی بهبود وجهه خود است و در این راستا آمادگی خود را برای امتیازدهی به حزب کارگران کردستان و "عبدالله اوجالان" رهبر آن اعلام کرده است.

به نوشته روزنامه السفیر، بشار اسد در دیدارهای اخیر خود گفته است ائتلاف با روسیه در بهترین وضع خود قرار دارد و همه نقش روسیه را تایید می کنند و روسیه از آغاز بحران سوریه تاکنون موضع خود را در قبال دمشق تغییر نداده است. مسکو از همان ابتدا بر ضرورت توقف کمک های تسلیحاتی کشورهای حاشیه خلیج فارس، ترکیه و برخی کشورهای غربی به تروریستها در سوریه تاکید کرده است و خواستار گفتگوی سیاسی برای حل بحران سوریه شده است.



این روزنامه به نقل از اسد نوشت: روسیه از همان ابتدا اعلام کرد بشار اسد سرنگون نخواهد شد و اکنون پس از گذشت دو سال از بحران سوریه همه به این نتیجه رسیدند. برخی معتقدند موضع روسیه در قبال سوریه مقطعی است و می توان بر روی آن تاثیر گذاشت. در این مدت پیشنهادهای اغوا کننده ای به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مطرح شد که وی با همه آنها مخالفت و اعلام کرد که وی مصمم به ایفای نقش بین المللی و برگرداندن توازن به دنیای تک قطبی است.