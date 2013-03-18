عفو بین الملل از حمایت نظامی غرب از شورشیان سوری انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک نهاد بین المللی حقوق بشری حمایت نظامی از شورشیان سوری را ناقض حقوق بشر دانست. سازمان عفو بین الملل با انتقاد از حامیان عربی و غربی مخالفان نظام سوریه، تجهیز نظامی این شورشیان را به عنوان خطری بزرگ برای منطقه ارزیابی کرد.

"ورنا هان" حقوقدان عفو بین الملل در گفتگو با یک شبکه رادیویی تاکید کرد این اقدام نقض حقوق بشر به شمار می رود. به گفته وی، در حال حاضر به اندازه کافی سلاح و مهمات در منطقه وجود دارد.

به گفته وی، ارسال سلاح بیشتر به سوریه خطر نقض حقوق بشر در این کشور را افزایش می دهد. این در حالی است که دولتهای انگلیس و فرانسه در آخرین نشست سران اتحادیه اروپا، بر لزوم حمایت نظامی از شورشیان سوری تاکید کرده اند. هر چند این خواسته با مخالفتهایی در داخل اروپا روبرو شده است.