  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۲۳

عفو بین الملل از حمایت نظامی غرب از شورشیان سوری انتقاد کرد

عفو بین الملل از حمایت نظامی غرب از شورشیان سوری انتقاد کرد

سازمان عفو بین الملل، اقدام غربی ها در حمایت نظامی از شورشیان سوری را به باد انتقاد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک نهاد بین المللی حقوق بشری حمایت نظامی از شورشیان سوری را ناقض حقوق بشر دانست. سازمان عفو بین الملل با انتقاد از حامیان عربی و غربی مخالفان نظام سوریه، تجهیز نظامی این شورشیان را به عنوان خطری بزرگ برای منطقه ارزیابی کرد.

"ورنا هان" حقوقدان عفو بین الملل در گفتگو با یک شبکه رادیویی تاکید کرد این اقدام نقض حقوق بشر به شمار می رود. به گفته وی، در حال حاضر به اندازه کافی سلاح و مهمات در منطقه وجود دارد.

به گفته وی، ارسال سلاح بیشتر به سوریه خطر نقض حقوق بشر در این کشور را افزایش می دهد. این در حالی است که دولتهای انگلیس و فرانسه در آخرین نشست سران اتحادیه اروپا، بر لزوم حمایت نظامی از شورشیان سوری تاکید کرده اند. هر چند این خواسته با مخالفتهایی در داخل اروپا روبرو شده است.

کد مطلب 2020921

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها