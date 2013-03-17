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۲۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۱۳

جاکوب زوما تاکید کرد؛

تلاش اعضای بریکس برای توقف خشونتها و آغاز گفتگوی سیاسی در سوریه

تلاش اعضای بریکس برای توقف خشونتها و آغاز گفتگوی سیاسی در سوریه

رئیس جمهور آفریقای جنوبی در دیدار با مشاور اطلاع رسانی رئیس جمهوری سوریه، از تلاش کشورهای عضو بریکس برای توقف خشونتها در سوریه و آغاز گفتگوهای سیاسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه(سانا)، "جاکوب زوما"،  روز گذشته در مقر ریاست جمهوری آفریقای جنوبی با "بثینه شعبان"، مشاور اطلاع رسانی رئیس جمهور سوریه دیدار کرد.

در این دیدار نامه "بشار اسد"، رئیس جمهور سوریه خطاب به کشورهای عضو بریکس، تحویل رئیس جمهور آفریقای جنوبی داده شد.

جاکوب زوما در این دیدار از اینکه می تواند به طور مستقیم در جریان تحولات سوریه قرار بگیرد، ابراز خرسندی کرد و افزود: من از وقایع سوریه و درد و رنج ملت این کشور بسیار متاسفم.

وی تاکید کرد: کشورهای عضو بریکس از هیچ تلاشی در زمینه اجرای توافق ژنو، توقف خشونتها در سوریه و آغاز گفتگوهای سیاسی در این کشور دریغ نمی ورزند.

از سوی دیگر، بثینه شعبان در این دیدار از مواضع متعادل آفریقای جنوبی در قبال بحران سوریه تمجید و قدردانی کرد.

کد مطلب 2020176

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