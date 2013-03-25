باید خواهش کنند تا در فوتبال بمانم/ توصیه کردم هوای یحیی را داشته باشند!

به گزارش خبرنگار مهر، همه علی كفاشیان را به عنوان یك مدیر خنده رو میدانند و میشناسند اما تعبیر او از این خنده شادی است نه مسخره كردن. او كه روزهای سختی را در فدراسیون فوتبال سپری میكند، در آخرین ساعات كاری خود در فدراسیون در سال 91 چهرهای نه چندان خوشحال داشت و در پاسخ به این سوال كه چرا نمیخندید، گفت: بعضی وقتها مشكلات زیاد باعث میشود خنده از یادمان برود.
- خبرگزاری مهر: اما چهره كفاشیان بدون خنده چیزی کم دارد...
- علی كفاشیان: خنده دو نوع دارد، گاهی با توجه به سختی كار و برای غلبه بر مشكلات، میخندیم و شاد هستیم تا کار بهتر پیش برود. خداوند در قرآن فرمودهاند: كسانی كه ایمان میآورند باید صبر و تحمل داشته باشند. متاسفانه بعضیها این خنده را مسخره كردن تعبیر میكنند كه این بد است. همچنین این این ذهنیت را در مردم به وجود آوردهاند كه كفاشیان مسخره میكند و یا به مسایل بیتفاوت است.
* آیا واقعاً شما به مسایل بیتفاوت هستید؟
- اگر بیتفاوت بودیم، از جان خود مایه نمیگذاشتیم و زحمت نمیكشیدیم تا این همه كار در فدراسیون صورت بگیرد. البته كارهایی كه صورت گرفته، نه توسط من بلكه توسط مجموعه فدراسیون انجام شده است. چه بهتر است در این شرایط آدم شاد باشد. مثلاً وقتی علی فتحاللهزاده با آن همه مشكل به ما مراجعه میكند، در كنار راهكار برای رفع این مسایل با هم جوك میگوییم و میخندیم.
* اما خیلیها خندههای شما را به تمسخر تعبیر میکنند؟
- باور كنید ما میخندیم تا روحیه همه شاد شود اما گاهی اوقات پیش میآید كه اینقدر ارباب رجوع ما مشكل دارد كه به فكر حل مشكلات او میافتیم تا مشكلات خودمان. حتی در مواردی میگوییم بودجه ما را به آنها دهید ولی هیچگاه در این مدت خندهمان برای مسخره كردن كسی نبوده است. چه بهتر است همیشه با روحیه شاد كارها را پیش برد.
* كفاشیان در این روزهای آخر سال به چه چیزی فكر میكند؟
- آنقدر فكرم مشغول است که هنوز وقت ندارم به مسایل دیگری به غیر از اتفاقات و مشکلات فوتبال فكر كنم. امروز درگیر اعزام تیمها و جور كردن پول مربیان هستیم. پول بلیت و مسایل دیگر آنقدر ذهن ما را مشغول كرده كه به مسایل دیگر فكر نمیكنیم.
* بالا رفتن ارز هم دغدغههای شما را چند برابر كرده است...
- شما ببینید هزینههای ما سه چهار برابر شده. پول بلیت لژیونرها برای همراهی تیم ملی 10 برابر شده، در حالی كه درآمد ما كمتر شده و یك دهم بودجه گذشته خود را دریافت نكردیم، یعنی امسال آنچنان بودجهای را از وزارت ورزش دریافت نكردیم.
* یعنی وزارت ورزش عیدی به شما نداده؟
- هیچ سالی از وزارت عیدی نگرفتم. این اتفاقات باعث میشود آدم احساس كند تنهاست، اما در این شرایط هم سعی میكنیم كار را به بهترین شكل جلو ببریم.
* الان چند ماه است كه تنها هستید؟ این تنهایی خیلی سخت بود؟
- درست است مدتها تنها بودیم اما مجموعه خودمان، خانواده فوتبال و رسانهها تا حدی از ما حمایت كردند كه تلاشهای آنها باعث شد بسیاری از مشكلات و فشارها را تحمل كنیم.
* آیا این فشارها منطقی بود؟
- خوشبختانه در روزهایی كه این فشارها وجود داشته مجموعه فوتبال از ما حمایت كرد اما میتوانستیم این فشارها را به حمایت تبدیل كنیم و كارها را جلو ببریم. اینكه در راه اتوبان حركت رو به جوی فوتبال دستانداز ایجاد كنیم، درست نیست. همه موفقیتها به نام من نیست بلكه به نام فوتبال مملكت بوده و مردم را خوشحال میكند.
* شما به چند نفر بدهكارید؟
- بدهكاری برای مردان است، از روز اول كه به فدراسیون فوتبال آمدیم، عادت كردهایم با بدهی كار را جلو ببریم.
* فدراسیون به چند نفر بدهكار است؟
- الان هزینههای جاری یك مقدار مشكل ایجاد میكند و بدهیهای دیگر را تقریباً پرداخت كردیم. تنها بدهی به داوران را نتوانستیم در روزهای آخر سال تسویه كنیم. آنها خصوص داوران لیگهای دسته پایینتر از ما دلخوری دارند، حق هم دارند. سعی میكنیم هرچه زودتر بدهی آنها را پرداخت كنیم. هزینههای بلیت هم وجود دارد كه سعی میكنیم آنها را جفت و جور كنیم.
* بدهی شخصی چقدر دارید؟
- شخصی نه، با حقوق كارمندی خودمان را نگه داشتیم و در زندگی هیچوقت كاری نكردیم كه برای خودمان بدهی بتراشیم كه نتوانیم آن را پرداخت كنیم. بعدا هم بتوانیم با همین مبلغ زندگی را اداره کنیم.
* محمد دادكان میگفت فوتبال اصلاً مشكل مالی ندارد و حتی درآمدزا شده است اما چرا امروز فوتبال بدهی دارد؟
- امروز از لحاظ مالی مشكلی به آن صورت نداریم. ما همه اعزامها را انجام دادیم و تا حالا نشنیدیم كه یك اعزام برای دیدارهای تداركاتی لغو شود. حتی تیم خانم در تورنمنت روسیه شركت كرد و در 15 روز 12 بازی بسیار خوب انجام داد، میتوانستیم آنها را هم نفرستادیم ولی اینکار را نکردیم.
* یعنی هیچ اتفاق نیمه كاره در سال 91 نداشتید؟
- تنها موضوعی كه متوقف شد پروژه ساخت و ساز ما بود، اتفاقی كه متاسفانه به خاطر مسائل مالی متوقف شد. البته شرایط مالی بهتر از این هم میتوانست باشد. آن موقع هم برخی کارها مردود بود؛ البته فوتبال درآمدزاست و همیشه پول خود را در میآورد. البته در فوتبالمان توقع مردم بیشتر از این است كه امروز وجود دارد، به همین دلیل باید بهتر كار كنیم و نباید روزمرگی كار را جلو ببریم. باید بتوانیم خواستههای مردم را برآورده كنیم و برای رسیدن به این مساله نیاز به سرمایه گذاری داریم.
* شما میتوانید این توقعات را برآورده كنید؟
- توانایی من در همین حد بود و توقع مردم خیلی بالاتر است. وزیر میگوید چرا فوتبال ما در رده 57 دنیا قرار دارد و باید به رتبه زیر 20 برسیم، این مساله نیاز به سرمایه گذاری دارد. ژاپن و كره 20-30 سال است، سرمایه گذاری كردهاند و ببینید امروز رده آنان كجاست. واقعاً این كار بسیار دشواری است. عزم ملی و حمایت بالا و از همه مهمتر آدمی قویتر از بنده میخواهد.
* فکر میکنید آدم قویتر از شما هم پیدا میشود؟!
- بله چرا پیدا میشود. در مملكت ما آدمهای قدرتمند بسیاری وجود دارد. قدرت من همین بوده است و در این 5 سال بیشتر از توان خودم انرژی و وقت گذاشتم. من در این چند سال كه در فوتبال هستم، به اندازه تمام دوران كاریام سختی كشیدم.
* طوری صحبت میكنید كه انگار رفتنتان قطعی شده است...
- قطعا من این را از مجمع میخواهم که آدم قویتری انتخاب كند. آنها هم همین گونه عمل میكنند كه اگر آدم قویتری بیاید، باید آن را انتخاب كنند.
* اگر آدم قویتری نیامد در فوتبال میمانید؟
- آن در تشخیص مجمع است اگر آنها تشخیص بدهند كه بمانم باید بمانم تا بالاخره یك آدم قوی پیدا شود. مطمئنم این اتفاق هم میافتد و آدم قویتر پیدا میشود.
* به شرط آنكه عابدینی در مجمع نباشد تا باز هم نظرات را به سمت شما برگرداند...
- نه اینگونه هم نیست. آقای عابدینی نظر خودش را دارد. ایشان مدیر توانمندی است كه باید از توانمندی ایشان استفاده كنیم.
* اگر از شما بخواهند در فوتبال بمانید، میمانید؟
- باید از من خواهش كنند تا بمانم. این موضوع بسیار مهمی برای من است. بار دیگر تاكید می كنم كه باید خواهش كنند تا بمانم. دلم برای فوتبال می سوزد و داعیه ای برای ماندن ندارم. من قضاوت این موضوع را بر عهده اهالی فوتبال می گذارم.
* شما مقابل كسانی كه میخواستند از فوتبال بروید مقاومت كردید دلیلش چه بود؟ این ماندن شما برای مقابله با مخالفان بود یا به خاطر فوتبال؟
- من ماندم تا بگویم اگر برای رفتن من (رئیس فدراسیون فوتبال) فشارهایی صورت گیرد، درست نیست. باید مقررات و قوانین اجرا شود تا در آینده هم این اتفاق به صورت اصولی رخ دهد. من یك بار نه بلكه در چند مقطع تحت فشارهای شدید و سنگین بودم مخصوصاً از سوی برخی مسئولان و رسانهها كه اعتقاد داشتند مدیریت فوتبال باید عوض شود که مدتها هجمه زیادی علیه من بود، با اینكه بسیار سخت بود به دلایل شخصی مقابل این فشارها ایستادم که این صبر به خاطر اعتبار فوتبال بود تا قوانین اجرا شود.
* چقدر پول میخواهید كه در فوتبال راحت باشید؟
- پول زیاد نمیخواهیم آنچه میخواستیم را تهیه كردیم اما اگر پول هم داشته باشید، فوتبال تعطیلی و راحتی ندارد. ما آنقدر پول لازم نداریم اما واقعاً تعطیلی برای فوتبال بیمعنی است. شما ببینید در تمام روزهای سال فوتبال یا در رده ملی یا در رده باشگاهی مسابقه دارد.
* با این هجمه كه در فوتبال وجود دارد، دوست داشتید جای چه كسی بودید؟
- جای ... (كفاشیان مكث میكند، فكر میكند و میخندد) این را نمی توانم بگویم، جای خودم بهتر است. اینقدر فكر نكردم كه بدانم چه کسانی در رفاه هستند تا بگویم جای آنها باشم.
* جای چه كسی در فوتبال خالی است؟
- فرد خاصی مد نظرم نیست.
* دوست داشتید الان چه كسی را میدیدید و دلتان برای چه كسی تنگ شده؟
- چه سئوالاتی میپرسید. الان دوست دارم چه کسی را ببینم؟... خدا پدرم را رحمت كند هر سال عید خانه او میرفتیم اما دیگر در بین ما نیست. همیشه یادش هستم و به او فكر میكنم در آخرین پنجشنبه سال وقت نكردم به بهشت زهرا بروم اما حتماً میروم چون دلم برای پدرم تنگ شده.
* امسال دل كسی را شكستهاید و یا كسی دل شما را شكسته است؟
- من فكر نمیكنم دل كسی را شكسته باشم و اگر كسی را ناراحت كرده باشم، زود از او عذرخواهی میكنم.
* كسی هم شما را ناراحت و عصبی كرده است؟
- اگر هم عصبانی كرده باشد، خیلی زود فراموش میكنم. من كلاً از كسی كینه به دل نمیگیرم و اگر با كسی هم به مشكل بخورم، خیلی زود از او عذرخواهی میكنم. از اول هم سیستم من همین گونه بوده است. شاید یكی از رازهای ماندگاریام در ورزش انعطاف پذیری زیادم است.
* چرا این روش را در پیش گرفتهاید؟
- شما ببینید برای دعوت به نشستن یك فرد سه اصطلاح به كار گرفته میشود كه یكی از آنها بتمرگ است. اگر كسی به من بگوید بتمرگ دلیلی ندارد، من به او نگویم بفرما، پس میگویم بفرما.
* البته بعد از مجمع خیلیها عقیده دارند كفاشیان ترك عادت كرده و انعطاف پذیری گذشته را در ورزش ندارد.
- دلیلش آن است كه اعتقاد دارم در جاهایی باید كارها با هماهنگی متقابل پیش برود تا من انعطاف پذیری داشته باشم. وقتی طرف مقابل یك قدم جلو بیاید من 10 قدم جلو میروم ولی وقتی یك قدم جلو نمیآید من هم قطعا جلو نمیروم. باز هم تاکید میکنم من دلم برای فوتبال میسوزد، نه برای خودم میسوزد و نه داعیه ماندن دارم.
* روزی چند ساعت به فوتبال فكر میكنید؟
- فقط زمانی كه خواب هستم به فوتبال فكر نمیكنم (كفاشیان بلند بلند میخندد) البته بعضی مواقع خواب فوتبال را هم میبینم. حتی وقتی هم به خانه میروم یا خانواده در مورد اتفاقات فوتبال از من سوال میپرسند و یا من روزنامهها را میخوانم و یا در مهمانیها از من در مورد تصمیمات وی یا صحبتهایم سوال میكنند. برخی هم درخواستهایی برای فرزندان خود دارند، به همین دلیل باید بگویم من 24 ساعت در شبانه روز در فكر فوتبال بوده و برای فوتبال كار میكنم.
* مشكلات ماههای اخیر باعث نشد از اینكه به فوتبال آمدید، پشیمان شوید؟
- نه پشیمان نشدهام اما دوران سختی است. در مقطعی كه من به فوتبال آمدم و مسئولیت گرفتم دیدم كه نیاز این گونه بود كه بیایم. این درست است ممكن بود در آن مقطع برخیها این مساله را مطرح كنند كه فرد مناسبی به فوتبال نیامد ولی در آن مقطع نیاز بود شخصی آمده و كار را در دست بگیرد تا برنامهها زمین نماند. قرعهاش هم به نام من خورد و من احساس كردم به خواست خودم نیامدم و به خواست دیگران آمدم. همان موقع نیاز فوتبال و خواست دیگران باعث شد، بیایم. اینكه فردی كه من را آورد اشتباه كرد یا نه تقصیر من نیست، این چیزی بود كه من داخل آن افتادم. پشیمان نیستم تلاشم را كردم و كارها را پیش بردم.
* شما به خودتان چه نمرهای میدهید؟
- من این را به معیار AFC میبرم. اینكه فدراسیون ما در 5 سال 4 مرتبه كاندیدای برترین فدراسیون AFC شد كه دو بار آن جزو سه كاندیدای برتر قرار گرفتیم یعنی نمره ما 17 شد و یك بار هم اول شدیم یعنی 20 گرفتیم و یك مرتبه هم حضور نداشتیم، به همین دلیل نمره خوبی به خودم میدهم.
* اما این معیارهای AFC خیلی حرف و حدیث به همراه دارد.
- AFC به نتیجه كار ندارد، ضمن اینكه ما هم نتیجه گرفتهایم. شما فقط به بازی تیم ملی و رفتن آن به جام جهانی نگاه میكنید اما AFC وظیفه دارد معیارهای مختلف را در نظر بگیرد. 40 كشور زیر مجموعه AFC هستند و آنها نمیتوانند همیشه بگویند 10 تیمی كه به مرحله نهایی انتخابی جام جهانی برسد و یا تیمهایی كه از آسیا به جام جهانی صعود میكنند، باید فدراسیون برتر بین آنها قرار داشته باشد. سرمایه گذاری، رشد ردههای مختلف، كارها و فعالیت های عمرانی زیربنایی هم جزو معیارهایی است كه AFC در نظر میگیرد كه این درست است.
* یعنی شما از نظر AFC نمره قبولی گرفتهاند؟
- بگذارید یک مثال بزنم، شما اگر بخواهید مهندس برق شوید باید درسهای عمومی و یا جامعه شناسی، روانشناسی و ... را پاس کنید و اگر درسها را پاس نکنید، به شما مدرك نمیدهند. برای مدرك گرفتن تمام درسها را باید با موفقیت پشت سر گذاشت، نه تنها درس تخصصی را. ما هم كارها را برای رسیدن به این معیارهای AFC یك به یك جلو بردیم. كارهای خوبی در فدراسیون انجام شده، به همین دلیل با كمال افتخار به خودم نمره خوب و قبولی میدهم. به نظر من نمرهای كه AFC به فدراسیون میدهد، حق فدراسیون و جامعه فوتبال بوده است نه من.
* بعضیها پس از كنار رفتن از سمت خود كارهایشان بیشتر به چشم میآید و مردم بعد از مدتها میگویند خدا پدرش را بیامرزد. فكر میكنید برای شما هم این اتفاق بیافتد؟
- به نظرم مردم زمانی كه بروم برایم دعا میكنند. در این سالها هر جایی كه كار كردم، زیربنایی بود كه ماندگار شود، به همین دلیل همكاران و مردم هم قضاوت خوبی نسبت به عملکردم داشتند. در فدراسیون فوتبال هم كارهای واقعاً زیادی صورت گرفت كه بعدها این اقدامات مشخصتر خواهد شد. این اقدامات باعث شده همكاران و جامعه فوتبال از من راضی باشند. مگر اعضای مجمع فدراسیون فوتبال با من عقد اخوت دارند كه به من رای بدهند. آنها كارهای صورت گرفته در این فضا را دیدهاند و دوباره به من رای دادند. مطمئن باشید اگر من بروم فرد بعدی كه بیاید یك سال و نیم زمان نیاز دارد تا به شرایط حاكم بر فوتبال آشنا شود؛ اگر بتواند خودش را با این موضوع تطبیق دهد. متاسفانه ما همیشه قدر داشتههایمان را نمیدانیم و وقتی فردی میرود و یا داشته خود را از دست میدهیم، میگوییم حیف شد هر چند خودم راحت میشوم.
* در هفته چند جلسه مهم كاری دارید؟
- عمدتاً جلسات رسمی دو سه تا بیشتر نداریم، جلسات غیررسمی تا دلتان بخواهد. روزی 5-6 جلسه كه به گرفتاریهای باشگاه، سازمان لیگ و جلسه با مسئولان هیاتا كه به تهران میآیند، داریم. ما سال گذشته 4-5 انتخابات برگزار كردیم و باید با مسئولان هیاتها بیشتر در ارتباط باشیم تا كارها بهتر پیش برود.
* گرفتاری باشگاهها؟ مگر آن هم به فدراسیون مربوط است؟
- برخی از اقدامات باشگاه ها خصوصاً مسایل بینالمللی، گرفتاریهای آنها با سازمان لیگ و اعزامهایشان به فدراسیون فوتبال مربوط است.
* تا به امروز چند انتخابات داشتهاید؟
- حدوداً 20 انتخابات هیات استانی داشتیم و مجامع آنها را برگزار كردیم که کار کمی نیست. ضمن اینكه نسبت به گذشته تسلط و تخصصمان نسبت به این مسائل خیلی بیشتر شده و سعی میكنیم كارها را هرچه سریعتر انجام دهیم، هر چند توانمندیهایم کمتر شده است!!!
* البته انتخابات هیاتها هم حرف و حدیثهای بسیاری داشت، آیا این حرف و حدیثها منطقی بود که این مشکلات را بوجود میآورند؟
- متاسفانه تا مدیركل های جدید استانها منصوب میشوند آنها سریع سراغ روسای هیات فوتبال میروند و از ما میخواهند آنها را بركنار كنیم. انگار همه دوست دارند اول فوتبالیها را كنار بگذارند تا به امروز شش نامه برای بركناری رئیس هیاتها داشتم. در شرایطی كه اختیار كنار گذاشتن آنها با من است، به مدیر كل ها گفتهام باید مجمع بگذارید تا در صورت تصویب مجمع در هیات تغییر ایجاد شود. من اگر بخواهم به نامههای آنها سریع پاسخ دهم سالی 30 رئیس هیات عوض کنم اما من به اعضای مجمع و 30-40 رایی كه آنها به رئیس هیات فوتبال استان خود دادهاند، احترام میگذارم و اگر قصد بركناری هم وجود داشته باشد، باید خود مجمع رئیس هیات را استیضاح كند.
* مهمترین جلساتی که امسال داشتید، كدام بود؟
- از داخلیها جلسات هیات رئیسه و برگزاری مجمع مهم بود، الحمدالله امسال جلسات زیادی با وزارت ورزش نداشتیم. از بیرونیها جلسات AFC بود. جلسه خوب ما هم مجمع عمومی فدراسیون فوتبال بود. در جلسات بیرونی هم با مسئولان AFC برای امتیاز دهی باشگاهها جلسات خوبی داشتیم كه نتایج خوبی برای فوتبال خواهد داشت.
* تا امروز جلسه خصوصی با عباسی داشتهاید؟
- نه. در سال 91 جلسه خصوصی با وزیر نداشتم. اصلاً ایشان نخواسته است كه چنین اتفاقی بیافتد. البته به وزارت ورزش و جوانان رفتهام اما جلسه خصوصی نداشتم.
* این اتفاق برای رئیس یكی از مهمترین فدراسیونها بد نیست؟
- نمیدانم، من خواستم و اگر ایشان دستور بدهد، من فورا به وزارت میروم ولی هنوز كه این اتفاق نیفتاده است.
* با حمید سجادی رابطهتان چطور است؟ هنوز با همدیگر مانند گذشته رقابت دارید؟
- با آقای سجادی هماهنگ هستیم زیرا از گذشته تا به امروز با هم در یك خانواده بودیم. ایشان دونده بینظیر و آدم بسیار خوبی است. ایشان همانند دادكان هم تحصیل كرده و دكترا دارد و هم قهرمان بوده است که حضور این افراد در ورزش لازم است. من هیچ زمان با ایشان رقیب نبودم زیرا سجادی قهرمان آسیا بوده است.
* امروز بیشتر نگران تیم ملی هستید یا قبل از آغاز مسابقات جام جهانی؟
- الان بیشتر نگران هستم. خیلی بیشتر از گذشته. تیم ملی ما در برخی از دیدارها خصوصاً بازی با لبنان اصلاً خوب كار نكرد و اگر آن روزها نتیجه میگرفتیم الان با خیال آسوده و راحت كار را دنبال میكردیم.
* باخت به لبنان یكی از بزرگترین افسوسهای شما در سال گذشته بود؟
- واقعاً یكی از بزرگترین افسوسهای ما در سال گذشته همین باخت بود. ما با ازبكستان و كره بازی كردیم یا بردیم یا باختیم اما واقعاً شكست لبنان لطمه بزرگی به ما زد و باعث عقب ماندگی ما شد. لبنان واقعاً صدمه بدی به ما زد ما ا گر آن بازی را برده بودیم امروز راحت تر به جام جهانی كه هدف نهایی مان است نزدیكتر میشدیم. البته آن باخت پیش آمد و بازیكنان به هر صورت باید آن باخت را جبران كنند خودشان هم می دانند كه این اتفاق باید بیفتد زیرا به نفع فوتبال است.
* دوست داشتید امروز فرد دیگری جای كیروش، سرمربی تیم ملی بود؟
- نه اصلاً . فكر میكنم یكی از كارهای خوبی كه در فدراسیون صورت گرفت، این انتخاب بود. ما یك مربی كه در رده جهانی بسیار بالاست را جذب كردیم و تیم ملی را به مدت دو سال در اختیار ایشان قرار دادیم قراردادی كه تا پایان خردادماه ادامه دارد. در آینده ثابت خواهد شد كه ایشان چه كارهای ماندگاری برای فوتبال انجام دادهاند و به ما نشان میدهد چه كارهایی باید برای فوتبال انجام دهیم. من هرچه فكر میكنم نسبت به مربیان داخلی و خارجی كیروش انتخاب خوبی بود.
* پس از عملكرد این مربی راضی هستید؟
- نه 100 درصد راضی نیستم. در برخی موارد ایرادهایی وجود داشت اما در موارد دیگر راضی هستم آنچه میخواستیم، اجرا شد.
* بهترین لحظه سال 91 برای شما كدام لحظه بود؟
- بهترین لحظه زندگیام واقعاً امسال اتفاق افتاد.
* یعنی پدربزرگ شدید؟
- نه بابا بچههای ما عرضه این کار را ندارند. (با خنده)
* پس آن چه اتفاقی بود؟
- بهترین لحظه زندگیام كه امسال رخ داد، این بود كه اربعین در شرایطی به كربلا مشرف شدم، كه روزها پیادهروی كردم. در آن روزها كه جمعیت زیادی بود، ابتدا به نجف اشرف مشرف شدم و بعد از زیارت پیاده به كربلا رفتم.
* یعنی اولین بار بود كه به كربلا میرفتید؟
- نه من قبلاً به كربلا رفته بودم اما این زیارت یك چیز دیگری بود. اینكه پیاده از نجف اشرف 4 روز طول كشید تا به كربلا بروم و آنجا 2 روز در جمعیت خوابیدم و در نهایت با آن شرایط با امام حسین(ع) و حضرت عباس(ع) بیعت كردم. این بهترین اتفاقی بود كه در زندگیام افتاد.
* آیا واقعاً با مردم عادی پیاده راه میرفتید؟
- دو سه نفر به صورت شخصی همراه من بودند، 10-15 میلیون نفر در این پیاده روی حضور داشتند و حتی ایرانیها كه من را میدیدند، از من حلالیت میطلبیدند و میگفتند پشت سر شما زیاد حرف زدیم.
* چه اتفاقی در این زیارت افتاد كه باعث شد بهترین اتفاق زندگی شما باشد؟
- در مفاتیح آمده است كسی كه به زیارت امام حسین (ع) میرود، باید تشنه و خسته باشد. ما سه چهار روز پیادهروی كردیم، پاهایم زخمی شده بود، شبها در چادر میخوابیدم، با كوله پشتی راه میرفتیم و استراحت میكردیم. آن زمان وقتی با چنین شرایطی به زیارت امام حسین(ع) مشرف شدم، بهترین واقعه زندگی من رقم خورد.
* وزارت ورزش و جوانان كه بخشی از آن به جوانان مربوط میشود،چه كاری باید برای ازدواج جوانان انجام دهد؟
- خود جوانان باید برای حل مشكل ازدواج كاری كنند، چه ربطی به وزارت جوانان دارد. جوانان باید خواستگاری بروند و طرف مورد علاقه خود را راضی كنند تا بله بگوید.
* شما اگر وزیر ورزش و جوانان بودید، برای ازدواج جوانان چكار میكردید؟
- هیچی. فقط مصاحبه میكردم و به آنان میگفتم در عروسی خود مرا یاد كنید (با خنده).
* الان جوانان برای ازدواج چقدر وام لازم دارند؟
- الان از وام و این چیزها گذشته است. من اگر جوان بودم از كلمه وام میترسیدم، چون باید آن را پس داد. به دختره می گفتم من هرچه دارم همین است میآیی بسم الله و نمیآیی خداحافظ.
* اگر جوان بودید با این شرایط ازدواج میكردید؟
- آره بابا. دختری پیدا میكردیم كه قانع باشد و حاضر شود با ما زندگی كند.
* بچههایتان ازدواج كردهاند؟
- یكی ازدواج كرده.
* آیا شما كه سابقه حضور در بانك مر كزی را داشتید، برای او وام گرفتهاید؟
- نه اما من آن موقع که در بانک مرکزی بودم، از بانك وام گرفته و خانه خریدم اما الان اگر وام هم بگیریم 10 برابر وام پول بگذاریم تا خانه بخریم.
* از كدام مصاحبه خود بیشتر خوشتان آمد؟
- از همه مصاحبههایی كه دارم خوشم میآید. تیترهای مختلفی از من زدند كه الان یادم نیست.
* بهترین عكسی كه از شما گرفتند، كدام بود؟
- عكسهای زیادی از من می اندازند. مثلاَ هر عكاسی كه من را میبیند خیلی عكس میگیرد. اما نمیدانم چرا یك عكسی كه در آن دهانم را باز كردم، همیشه در روزنامهها چاپ میكنند.
* چرا اینقدر عكاسها از شما و آقای افشارزاده عكس میاندازد؟
- من در جلسات دو سه ساعته نمیتوانم مانند مجسمه بنشینم، گاهی این ور و آن ور میشوم و شكلكهای مختلف در میآورم. عكاسها هم بلافاصله این صحنهها را میگیرند و عكس میاندازد.
* دیرترین مصاحبهای كه انجام دادید، چه زمانی بود؟
- برنامه 90 همیشه نصف شب زنگ می زند. البته دفعه قبل هم كه در مالزی بودیم و عنوان بهترین فدراسیون سال آسیا را به دست آوردیم همه به من تا 4 صبح زنگ می زدند.
* شما یك مدیر خوب هستید یا یك پدر خوب؟
- این دو لازم و ملزوم همدیگرند. پدر خوب بخشی از زندگی آدمیزاد و ریاست هم بخش دیگر آن است. البته من چون همیشه در ورزش درگیر بودم كمتر وظایف پدری را انجام دادم، ولی سعی میكنم همیشه در این مساله هم دقت نظر داشته باشم.
* اگر بشنوید مجوز شما صادر نشده چه حسی پیدا میكنید؟ لطفاً راست بگویید؟
- هیچ حسی ندارم زیرا هنوز مجوز قبلی را هم ندیدهام. من منتخب مجمع هستم و مجمع باید در خصوص همكاری من با فدراسیون تصمیم گیری كند. فكر میكنم انشاءالله مجمع اقدام میكند تا مجوز را بگیرد.
* البته آقای پورمحمد گفته است، مجوز شما صادر نمیشود؟
- مجوز را باید دولت صادر کند. حالا ما تقاضا از دولت تا برای این مدت مجوز را صادر کنند. البته فکر میکنم این دولت مجوز را صادر میکند زیرا آقای احمدینژاد با ما خیلی خوب است.
* یعنی لایههای پائینتر عملا نمیتوانند برای صادر نشدن این مجوز سنگ اندازی کنند؟
- نه بالاخره فدراسیون فوتبال از دید قوانین و مقررات باید فدراسیون غیر دولتی و مستقل لحاظ شود و باید قوانین مجلس هم در این خصوص درست شود. ما باید در هر صورت یا قوانین را عوض کنیم و یا مجوز بنده تا زمان برگزاری مجمع تمدید شود که این مسئله احترام به رای مجمع است که وزیر هم عضو آن است.
* پس خودتان به صدور مجوز خوشبین هستید؟
- بله ان شاء الله صادر میشود و فکر نمیکنم مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد.
* بهترین اتفاقی که دوست دارید در سال 92 برای فدراسیون فوتبال رخ دهد، چه چیزی باشد؟
- رفتن تیم ملی به جام جهانی که حیات ماست. این اتفاقی است که برای همه فوتبال مهم و ارزشمند است. قطعا ما سال بسیار سخت و فشرده در فوتبال داریم که از تیمهای نونهالان تا بزرگسالان و فوتسال و فوتبال ساحلی ما باید در مسابقات مهم به میدان بروند، به همین دلیل باید سال 92 را سال فوتبالی دانست.
* به نظر میرسد با توجه به حضور نفراتی چون دانیل داوری، ویلیام آتشکده، اشکان دژاگه و ... شانس موفقیت تیم ملی در 3 دیدار پایانی مرحله انتخابی جام جهانی بیشتر شده است؟
- تیم ملی امروز با ترکیب نفراتی که در اختیار دارد، راحت میتوان در 3 بازی آیندهاش پیروز شود، باید هم این اتفاق بیافتد. در این شرایط نباید به نتایج حریفان کاری داشته باشیم و تنها با قدرت در زمین ظاهر شده و با اراده بالا، پیروز از زمین مسابقه خارج شویم.
* در این شرایط خودتان چند درصد به صعود تیم ملی به جام جهانی امیدوار هستید؟
- 75 درصد امیدوار هستم تیم ملی به جام جهانی صعود کند.
* البته اگر کیروش از برخی از بازیکنان آماده لیگ برتر هم بهتر استفاده کند، شانس موفقیت تیم ملی افزایش خواهد یافت...
- این مسائل خصوصیت مربیان است و نباید به این مسائل دامن بزنیم. ما ریش و قیچی تیم ملی را در این دو سال به کیروش دادیم و این 2-3 ماه هم روی آن.
* شما خودتان در این خصوص صحبتی با کیروش نمیکنید؟
- من هیچ وقت به مربیان تیم ملی برای استفاده از بازیکن یا انجام کارهای دیگر توصیهای نمیکنم.
* حتی اگر این توصیهها به سود فوتبال ملی باشد؟
- نه، خودم را در حد توصیه کردم نمیبینم. نه برای تیم ملی بلکه برای هیچ تیمی. من وظایف رئیس فدراسیونی خودم را انجام میدهم. شاید به همین دلیل است که به من میگویند فوتبالی نیستی زیرا همیشه به کادرفنی اعتماد میکنم که کارشان را جلو ببرند. اگر هم بخواهم صحبتی انجام دهم، یک عده افراد فنی را میآورم، تشکیلاتی را شکل میدهم تا آنها نظر بدهند. بنده هیچ وقت در ریزه کاریها برای کنار گذاشتن و یا آوردن یک بازیکن دخالت نمیکنم. این کار رئیس فدراسیون نیست، حتی اگر متخصصترین فرد در فوتبال و یا یک فوتبالیست بزرگ باشد.
* ایرادی که این روزها به فدراسیون میگیرند این است که علی کفاشیان تصمیم گیرنده اول نیست، موضوعی که به صحبتهای بالا باز میگردد...
- امور فدراسیون بصورت مجموعهای پیش میروند، هرچند امروز کارها بصورتی پیش میرود که ردههای پائینتر نظراتم را انجام میدهند و اگر موضوعی مطرح شود که ببینم نظرشان درست است، آن را انجام میدهم.
* بطور مثال آیا اتفاق افتاده است با آرای صادر شده از سوی کمیته انضباطی مخالف باشید؟
- بله اتفاق افتاده است اما وارد نشدهام. البته در خصوص محرومیت یحیی گلمحمدی تنها توصیه کردم هوای اینها را داشته و یک بررسی دیگر انجام دهید.
* چرا این توصیه را انجام دادید؟
- چون آقای رویانیان بسیار عصبانی بود. (با خنده) بعضی مواقع مقابل داد و بیدادها کوتاه میآئیم.....
* قبل از تعطیلات عید، دروغ سیزده هم که گفتید؟
- به این موضوع حتما گله کنید. من انسانی هستم که دروغ را گناهی حرام و کبیره میدانم. نماینده AFC آمده و خودش اعلام کرده است ایران 7 استادیوم A دارد که آزادی، یادگار امام(ره) قم، خلیج فارس بندرعباس، امام علی کرمان، یادگار امام (ره) تبریز و ... جزو آنها قرار دارند.
این خیلی بد است میگوئید دروغ گفتهاند که ایران 7 ورزشگاه A دارد، زیرا مردم فکر میکنند مسئولان دروغگو هستند. ما کی دروغ گفتیم. در شرایطی که همه باید کمک کنند، این کارها زیر سوال بردن خدمات دولت و مردم و خراب کردن ذهن مردم است. یک روز میگویند، میخندد و دارد مسخره میکند و روز دیگر این صحبتها را مطرح میکنند. من همه وجود و زندگیام را در فوتبال گذاشتهام و چیزی گیرم نیامده است. بد است میخندیم و شاد باشیم، بیائیم گریه کنیم.
* انتخاب سرمربی تیم جوانان هم به پروسهای طولانی مدت تبدیل شده است؟
- سعی داریم ضمن حمایت از علی دوستیمهر، هرچه زودتر سرمربی تیم جوانان را هم انتخاب کنیم.
* و برای سوال آخر، خیلیها معتقد هستند باید از علی دایی برای رسیدن به ریاست AFC حمایت کرد؟
- اگر ایشان خودش بخواهد ما حمایت میکنیم، نه ایشان بلکه هر کسی دیگری که میتواند در AFC و مجامع بینالمللی کرسی بگیرد، مورد حمایت ما قرار خواهد گرفت.
گفتگو: رضا خسروی - امیر محب ملکی
