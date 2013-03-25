سرکرده شورشیان سلکا رئیس جمهور آفریقای مرکزی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "مایکل دیوتودیا" رهبر ائتلاف شورشیان سلکا امروز دوشنبه خود را رئیس جمهور جدید آفریقای مرکزی خواند.

شورشیان سلکا دیروز یکشنبه وارد بانگو پایتخت آفریقای مرکزی شده و توانستند امروز دوشنبه "فرانسیس بوزیزه" رئیس جمهور آن را برکنار کنند. از سرنوشت بوزیزه پس از فرار وی از بانگو هنوز اطلاعی در دست نیست.

"فرانسیس بوزیزه" رئیس جمهور برکنار شده آفریقای مرکزی در کنار "مایکل دیوتودیا"

دیوتودیا اعلام کرد به توافق صلحی که در ماه ژانویه منقعد شده پایبند است و دولت فعلی می تواند به فعالیت خود ادامه دهد، اما تغییراتی در آن ایجاد خواهد شد.

بر اساس اعلام رئیس جمهور خود خوانده آفریقای مرکزی، نخست وزیر فعلی این کشور همچنان در پست خود باقی می ماند.

بر اساس پیمان صلحی که در ماه ژانویه میان شورشیان و دولت به امضا رسید یک حکومت ائتلافی از شورشیان، گروه های مخالف مردمی و هواداران بوزیزه تشکیل شد. دیوتودیا در این حکومت ائتلافی سمت معاون نخست وزیر را بر عهده داشت.