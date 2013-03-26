افزایش 20 درصدی ورود مسافران نوروزی به چالوس

سید قدیر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رشد حضور مسافران در حوزه این شهرستان افزود: ستاد تسهیلات سفر شهرستان تاکنون عملکرد خوبی داشته و از تلاش مسئولان ذیربط تقدیر می شود.

وی اظهار داشت: امکانات خوبی در اسکان و ساماندهی وضعیت مسافران در شهرهای هچیرود، چالوس، کلاردشت و مرزن آباد توسط شهرداری ها اختصاص داده شده است و وضعیت اسکان فرهنگیان نیز مثبت ارزیابی می شود.

رضایی با اشاره به شعار سال 92 که توسط رهبر معظم انقلاب بیان شد، ادامه داد: مسئولان باید در جهت اجرایی و عملیاتی کردن این شعار و همچنین سیاست های دولت تمام توان خود را به کار گرفته تا شاهد تبلور حماسه سیاسی و اقتصادی در سطح ملی و شهرستانی باشیم.

وی به انتخابات 24 خرداد اشاره کرد و بیان داشت: هیچ یک از مسئولان ادارت حق ندارند از امکانات و جایگاه خود برای تبلیغات شخص خاصی استفاده کرده و همگی باید در جهت حضور حداکثری مردم تلاش کنیم.

فرماندار چالوس با اشاره به وضعیت مدیران برخی از ادارات بیان داشت: فنی و حرفه ای نوشهر و چالوس بعد از گذشت سه سال هنوز با سرپرست اداره می شود و وضعیت صنایع با توجه به انتزاع این اداره از نوشهر برای چالوس مستقل نشده است که مدیران کل مربوط توجه ویژه به آن داشته باشند.

وی همچنین راه اندازی قطعه 4 آزاد راه تهران- شمال حدفاصل مرزن آباد تا چالوس را از دستاوردهای مهم و چشمگیر دولت عنوان کرد و خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از ضرر و زیان کسبه و مجتمع های تفریحی و گردشگری مسیر قبلی هردو مسیر برای مسافران و شهروندان قابل استفاده است.

