۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۱:۱۴

رضایی خبر داد:

افزایش 20 درصدی ورود مسافران نوروزی به چالوس

چالوس - خبرگزاری مهر: فرماندارچالوس از افزایش 20 درصدی ورود مسافران نوروزی به چالوس نسبت به سال گذشته خبر داد.

سید قدیر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رشد حضور مسافران در حوزه این شهرستان افزود: ستاد تسهیلات سفر شهرستان تاکنون عملکرد خوبی داشته و از تلاش مسئولان ذیربط تقدیر می شود.

وی اظهار داشت: امکانات خوبی در اسکان و ساماندهی وضعیت مسافران در شهرهای هچیرود، چالوس، کلاردشت و مرزن آباد توسط شهرداری ها اختصاص داده شده است و وضعیت اسکان فرهنگیان نیز مثبت ارزیابی می شود.

رضایی با اشاره به شعار سال 92 که توسط رهبر معظم انقلاب بیان شد، ادامه داد: مسئولان باید در جهت اجرایی و عملیاتی کردن این شعار و همچنین سیاست های دولت تمام توان خود را به کار گرفته تا شاهد تبلور حماسه سیاسی و اقتصادی در سطح ملی و شهرستانی باشیم.

وی به انتخابات 24 خرداد اشاره کرد و بیان داشت: هیچ یک از مسئولان ادارت حق ندارند از امکانات و جایگاه خود برای تبلیغات شخص خاصی استفاده کرده و همگی باید در جهت حضور حداکثری مردم تلاش کنیم.

فرماندار چالوس با اشاره به وضعیت مدیران برخی از ادارات بیان داشت: فنی و حرفه ای نوشهر و چالوس بعد از گذشت سه سال هنوز با سرپرست اداره می شود و وضعیت صنایع با توجه به انتزاع این اداره از نوشهر برای چالوس مستقل نشده است که مدیران کل مربوط توجه ویژه به آن داشته باشند.

وی همچنین راه اندازی قطعه 4 آزاد راه تهران- شمال حدفاصل مرزن آباد تا چالوس را از دستاوردهای مهم و چشمگیر دولت عنوان کرد و خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از ضرر و زیان کسبه و مجتمع های تفریحی و گردشگری مسیر قبلی هردو مسیر برای مسافران و شهروندان قابل استفاده است.
 

