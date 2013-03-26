۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۵:۱۲

ادامه تنش در شبه جزیره؛

واحدهای موشکی کره شمالی به حال آماده باش درآمدند

کره شمالی امروز سه شنبه واحدهای موشکی خود را به حال آماده باش درآورده و به آنها دستور هدف قرار دادن اهدافی در گوام و هاووایی را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کره شمالی امروز سه شنبه واحدهای موشک های استراتژیک و همچنین موشک های دوربرد خود را به حال آماده باش درآورد.

به این واحدها دستور داده شده تا مواضع آمریکا را در هاوایی و گوام هدف قرار دهند.

این اقدام کره شمالی در پی اقدام جنگنده های آمریکایی در تهدید پیونگ یانگ انجام می شود. آماده باش واحدهای موشکی کره شمالی آخرین مورد از تحولات شبه جزیره کره محسوب می شود. این تنش ها از زمان برگزاری رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی در ابتدای ماه جاری میلادی به اوج خود رسیده اند.

