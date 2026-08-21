به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام نعمت الله پایان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی به مناسبت روز جهانی مسجد آمده است:
سلام و درود بر پیامآور رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص) که مسجد را کانونی ساخت که از دل آن، نور هدایت بر افق تاریخ تابید.
روز جهانی مسجد، فرصتی است تا بار دیگر به ژرفای این نهاد آسمانی بنگریم؛ نهادی که نه چهار دیواری از آجر و گِل، که قلب تپندهٔ جامعهٔ اسلامی و سنگر استوار ایمان است. مسجد، در فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی، هرگز تنها جایگاه عبادت نبوده است؛ بلکه تجلیگاه هویت، وحدت، علم و جهاد یک امت بوده و خواهد بود.
تاریخ پرافتخار اسلام، گواه روشنی است که مسجد در برهههای حساس و سرنوشتساز، همواره به مثابه سنگر و پناهگاه عمل کرده است. در عصر بعثت و صدر اسلام، مسجدالنبی نخستین پایگاه تمدنسازی بود؛ جایی که قرآن آموخته میشد، لشکرها برای جهاد آماده میشدند، قضاوتها اجرا میگردید و امور اجتماعی و سیاسی امت سامان مییافت. مسجد، هم مدرسه بود و هم مجلس قانونگذاری، هم دادگاه و هم ستاد فرماندهی.
در دوران دفاع مقدس، مسجد، تجلیگاه این سنگر ماندگار بود؛ آنجا که جوانان این سرزمین، دوشادوش پیرمردان و مادران مؤمن، برای دفاع از کیان اسلام و میهن گرد میآمدند. از اعزام رزمندگان تا پشتیبانی جبههها، از سازماندهی نیروها تا تسلای دل داغداران، همه در سایهسار مسجد باریافت. چه بسیار جوانانی که در جوار منبر و محراب، پروانهوار سوختند و شهیدِ راهِ مسجدِ عشق شدند.
در انقلاب اسلامی، مسجد، سنگرِ بیداری و خیزش مردم بود و هست. از این کانونهای نور، فریاد ظلمستیزی و عدالتخواهی برخاسته و مسجد به درستی به پایگاه امید، بصیرت و حرکتهای اجتماعی تبدیل شده است و امروزه در عصر ارتباطات و هجمهٔ فرهنگی، رسالت مسجد از هر زمان دیگری حیاتیتر است و از این رو مسجد باید مدرسهٔ اخلاق و معرفت باشد؛ جایی که نسل جوان با گنجینهٔ معارف دینی، اخلاق قرآنی و سیرهٔ نبوی آشنا شود؛ مسجد باید پایگاه فرهنگ و هنر ایرانی-اسلامی و کانون گفتوگو، وحدت و همدلی باشد که در آن اختلافات کم شود و برادری و محبت افزون گردد. مسجد باید سنگر مقابله با آسیبهای اجتماعی باشد؛ پناهگاهی امن برای جوانان و میزبانِ مهربان برای نیازمندان و محرومان.
بر خود میبالیم که دیار آذربایجان شرقی، نگین معماری و معنویت مسجد در سرزمین ایران است. از گنبد فیروزهای و صحنهای بینظیر مسجد کبود تبریز ؟، آن نگین فیروزهای جهان اسلام، تا مساجد تاریخی و پرصلابت سراسر استان، هر یک میراثی گرانبها از هنر و ایمان نیاکان ماست. حفظ، احیا و پاسداشت این آثار، رسالت مشترک ما و امانتی است که در برابر نسلهای آینده بر دوش داریم.
ادارهٔ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، خود را در کنار خادمان مساجد و فعالان فرهنگی این عرصه میداند و بر آن است تا با برنامهریزیهای فرهنگی، هنری و رسانهای، در پویایی و بالندگی هرچه بیشتر مساجد بکوشد؛ چرا که باور داریم مسجدِ پویا، جامعهای پویا میسازد و جامعهای که قلبش در مسجد میتپد، در برابر هیچ تهدید فرهنگی و اجتماعی به زانو درنخواهد آمد.
اینجانب ضمن گرامیداشت روز جهانی مسجد و تبریک به تمامی ائمهٔ گرانقدر جماعات، خادمان و فعالان این سنگرهای نور، از همهٔ اقشار جامعه بهویژه جوانان عزیز دعوت میکنم تا با حضور پرشور در مساجد، این کانونهای معنویت و همبستگی را رونق بخشند و از برکات بیپایان آن بهرهمند گردند.
امید که با عنایت پروردگار عالم و در سایهٔ ظهور حضرت ولیعصر (عج)، مساجد جهان اسلام، همچون صدر اسلام، کانون علم، عدالت، وحدت و سعادت باشند و پرچم عزت و سربلندی اسلام و مسلمین، همواره بر فراز منارههای آن به اهتزاز درآید.
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