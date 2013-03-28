رشد 170 درصدی عملیات امداد و نجات هلال احمر مازندران در نوروز 92

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ولی پور صبح پنجشنبه در جلسه ستاد تسهيلات سفر استان با اشاره به انجام 284 عمليات امداد و نجات در استان اظهار داشت: چهار هزار و 828 نفر از خيمه های نماز استفاده كردند.

وي با بيان اينكه هزار و 795 نفر در جاده هاي مواصلاتي استان حادثه ديدند، افزود: از اين تعداد 112 نفر به مراكز درماني و هزار و 468 نفر به صورت سرپايي درمان شدند.

مدير عامل جمعيت هلال احمر مازندران يادآور شد: 339 تيم عملياتي در قالب هزار و 99 نيروي انساني به گردشگران خدمات ارائه مي دهند.

ولي پور به توزيع 449 هزار بسته هاي فرهنگي در غرفه ها اشاره كرد و گفت:هزارو 542 نفر از ايستگاه سلامت استفاده كردند.

استفاده 250 هزار گردشگر از خدمات پست راهنمایی مسافران

معاون جوانان جمعيت هلال احمر مازندران گفت: از آغاز اجراي طرح راهنمايي مسافران نوروزي در 28 اسفند تا كنون بيش از 250 هزار گردشگر با مراجعه به 40 پست هلال احمر استان كه در مبادي ورودي و خروجي شهرها مستقر هستند خدمات مورد نياز را دريافت كردند.

ليلي احمدي در این نشست افزود: توزيع بيش از 245 هزار نسخه انواع بروشور اطلاع رساني و آموزشي،128 هزار بسته فرهنگي كتابچه مهارتهاي زندگي، نقشه شهرستان و استان، نرم افزارهاي آموزشي و كيف كمكهاي اوليه، ارائه خدمت به چهار هزار و 700 نفر از مراجعين به خيمه هاي نماز، ارائه خدمت به 1500 نفر از مراجعين به ايستگاه سلامت از جمله خدمات پست هاي راهنمايي مسافران جمعيت هلال احمر به گردشگران نوروزي بوده است.

احمدي گفت: در همين مدت بيش از پنج هزار نفر از نمايشگاههاي جنبي پست هاي مزبور بازديد و افزون بر دو هزار و 00 كودك از امكانات كلبه دوستدار كودك كه مجهز به وسايل سرگرمي و نقاشي بوده بهره مند شدند.

طرح راهنمايي مسافران نوروزي هلال احمر تا 15 فروردين 92 ادامه دارد.