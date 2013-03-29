آوار مرگ بر سر پایتخت نشینان/ جنجال انتشار فیلم زورگیری در اینترنت

به گزارش خبرنگار مهر، در این ماه مرد تبهکار که با معرفی خود به عنوان جوانی پولدار دختران جوان را در شبکه های اجتماعی فریب می داد ، درجریان اغفال دختر 18 ساله دستگیر شد.رسیدگی به این پرونده از30آبان همزمان با شکایت پدر دختر 18 ساله ای در اداره آگاهی آغاز شد. او در شکایت خود به ماموران گفت : دخترم به نام پروین 18 ساله به همراه خواهر بزرگترش و برای خرید به مجتمع تجاری میلاد نور رفته و از آن زمان دیگر به منزل بازنگشته است . کارآگاهان به بررسی تصاویر بدست آمده از دوربین های مداربسته پیش بینی شده در داخل مجتمع پرداختند . تصاویر بدست آمده از دوربین های مداربسته دختر جوان فقدانی را در حال صحبت با تلفن همراه نشان داد که پس از دقایقی ، با سوار شدن به یک دستگاه خودرو پراید سفید رنگ از مجتمع خارج شد . کارآگاهان با شناسایی هویت مالک پراید به نام "مرتضی" 30 ساله به محل سکونت او در منطقه تهرانپارس رفته و در تحقیقات خود اطلاع پیدا کردند که مرتضی به همراه خانواده اش در این آدرس به عنوان مستأجر سکونت داشته و از حدود دو سال پیش از این محل جابجا شده و اهالی محل نیز هیچ اطلاعی از محل سکونت جدید وی در اختیار ندارند. کارآگاهان با شناسایی اعضای خانواده مرتضی به تحقیق از آنها پرداخته و اطلاع پیدا کردند که مرتضی در حدود دو سال پیش از همسرش متارکه کرده و پس از مدت کوتاهی ، به واسطه داشتن اختلافات شدید با اعضای خانواده اش از آنها نیز جدا شده و پس از آن به تنهایی زندگی کرده و با هیچ یک از اعضای خانواده خود ارتباطی ندارد . کارآگاهان سرانجام با انجام تحقیقات و با بهره گیری از شیوه و شگردهای تخصصی موفق به شناسایی محل سکونت مرتضی در خیابان پیروزی شده و هفتم آذر با ورود به محل سکونت مرتضی در یک اتاق کوچک ، علاوه بر دستگیری وی موفق به پیدا کردن فقدانی نیز شدند . با انتقال مرتضی و فقدانی به پلیس آگاهی ، پروین در اولین اظهارات خود به کارآگاهان گفت : در طول مدت کوتاهی که با مرتضی بودم ، متوجه شدم که مرتضی مرا فریب داده اما به خاطر آنکه از اعضای خانواده و به ویژه پدرم خجالت می کشیدم ، نمی توانستم به خانه بازگردم .

فاطمه کوچولو قربانی خشم مادر

سناریوی دروغین زن جنایتکار که با طرح ماجرای کودک ربایی قصد مخفی کردن قتل دختر دوساله اش را داشت دراین ماه فاش شد. این زن یکم آذر به ماموران مراجعه کرد و گفت : دختر دو ساله اش به نام فاطمه را در ترمینال جنوب از او ربوده اند. پس از این شکایت تیمی از ماموران تحقیقات جنایی خود را آغاز کرده و با بررسی دوربین های مداربسته متوجه کذب بودن ادعاهای این زن شدند.در ادامه تحقیقات از زن 21 ساله آغاز شد که او سرانجام به قتل دختر دو ساله اش اعتراف کرد و گفت : پس از متارکه ، چندین بار با همسرم سابقم تماس گرفتم تا تکلیف بچه را مشخص کند اما او پیشنهاد داد تا بچه را به بهزیستی تحویل دهم اما من قبول نکردم . از آزادشهر به کاشان رفتم تا در خصوص بچه با پدرش صحبت کنم اما او همچنان حرف های گذشته را به من بازپس می داد . نزدیک غروب بود که قصد بازگشت به شهرستان را داشتم که در داخل خیابان فاطمه شروع به گریه کرد . بسیار عصبی بودم و حوصله گریه های او را نداشتم . ابتدا او را دعوا کردم تا ساکت شود اما او همچنان گریه می کرد . در یک لحظه چند ضربه به سر و صورت او زدم و او ساکت شد. ناگهان متوجه شدم که فاطمه نفس نمی کشد !! به او نفس دادم اما فایده نداشت . بدنش یخ شده بود . با اتوبوس به تهران آمدم و از آنجا نیز به آزادشهر رفتم . در آنجا جسد را به یک قبرستان قدیمی برده و شبانه آن را دفن کردم.

کودک 2 ساله عضو باند سارقان مسلح

در این ماه همچنین کارآگاهان پلیس آگاهی اعضای باندی را دستگیر کردند که برای جلب اعتماد طعمه های خود از یک کودک دو ساله نیز استفاده می کردند. از چندی قبل ماموران پلیس آگاهی در جریان سرقت های مشابه اعضای باندی در محدوده شمال و شمال غرب تهران قرار گرفتند. در بررسی اظهارات سایر مالباختگان مشخص شد که سارقان در تمامی سرقت های خود و به منظور جلب اعتماد طعمه ها که تمامی آنها از میان زنان انتخاب شده بودند ، از کودکی حدود 3 ساله استفاده کرده تا مالباختگان با مشاهده یک زن و کودک در داخل ماشین به راحتی به راننده پژو 405 به عنوان مسافرکش اعتماد کرده و سوار ماشین شوند . تحقیقات انجام شده از مالباختگان نشان داد که سارقان تمامی سرقت های خود را در مناطق شمالی تهران بویژه در محدوده میدان قدس ، میدان تجریش ، چهارراه پارک وی ، میدان ونک ، خیابان دولت ، خیابان ملاصدرا و ... انجام داده و در تمامی سرقت های نیز مالباختگان را تهدید کرده اند که در صورت اقدام به برداشتن شماره پلاک خودرو آنها را مورد هدف گلوله قرار خواهند داد . سرانجام شماره پلاک خودرو مورد شناسایی قرار گرفت و مالک خودرو به نام مهدی 32 ساله شناسایی و تصویر آن به عنوان راننده در زمان سرقت ها ، از سوی مالباختگان مورد شناسایی قرار گرفت . با شناسایی مهدی به عنوان یکی از اعضای گروه سارقان مسلح ، مراقبت های نامحسوس پلیسی از نامبرده در دستور کار کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و سرانجام هشتم آذر متهم به همراه همسر خود به نام مرضیه 34 ساله و دو نفر دیگر به اسامی میثم 23 ساله و پژمان 18 ساله دستگیر و پس از انتقال به اداره یکم به سرقت های خود از مسافران زن اعتراف کردند . در تحقیقات انجام شده از متهمان مشخص شد که هر چهار متهم به مصرف موادمخدر از نوع تریاک و کراک اعتیاد داشته و مهدی و مرضیه با به همراه داشتن کودک خردسال خود ، زمینه اعتماد مالباختگان را ایجاد و دو متهم دیگر پرونده نیز با تهدید چاقو و اسلحه کمری اقدام به زورگیری و سرقت وجوه نقد و دیگر اموال مالباختگان کرده اند .

قتل کودک 1 ساله به خاطر شکستن پایپ

قضات دادگاه کیفری استان فارس در این ماه حکم مجازات مرد شیشه ای را صادر کردند. قاتل وقتی پسرش پایپ مصرف موادمخدرش را شکست کودک یک را ساله را به قتل رساند.رسیدگی به این پرونده از شهریور سال گذشته همزمان با مرگ مشکوک کودک یک ساله ای در دستور کار پلیس قرار گرفت. ماموران پس از حضور در خانه با جسد پسر بچه در حالی که آثار کبودی بر روی بدنش مشاهده می شد روبرو شدند. همچنین بر روی گردن او نیز آثار کبودی وجود داشت که این موضوع احتمال خفه کردن امیر کوچولو را مطرح کرد.مادر پسر بچه در جریان تحقیقات گفت : همسرم به ماده مخدر شیشه اعتیاد دارد. امروز برای انجام کاری از خانه خارج شدم. وقتی به خانه برگشتم با جسد امیر در گوشه اتاق روبرو شدم. در ادامه از پدر امیر تحقیق شد که او در بازجویی ها مدعی شد پسرش در حال بازی بوده که یک دفعه زمین خورده و جان باخت.تیم جنایی که به رفتار این مرد مشکوک شده بودند او را بازداشت کردند. مرد معتاد سرانجام لب به اعتراف گشود و گفت : روز حادثه در حال مصرف مواد مخدر بودم که امیر پایپ مرا شکست. عصبانی شده و ضربه ای به او زدم. امیر همینطور گریه می کرد. گریه هایش عصبانیت مرا بیشتر کرد. در یک لحظه کنترلم را از دست داده و او را خفه کردم. با این اعترافات پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای محاکمه به شعبه دوم دادگاه کیفری استان فارس فرستاده شد.قضات دادگاه نیز پس از محاکمه مرد شیشه ای را به 10 سال زندان محکوم کردند.

افشای راز 2 جنایت در دعوای خانوادگی

همچنین در این ماه دعوای زوج جنایتکار راز قتل مرد میانسال و پسرش را فاش کرد. زن جوان که می ترسد سومین قربانی همسر جنایتکارش باشد با مراجعه به ماموران گفت : ساعت هشت شب 6 مهر امسال همسرم در داخل اتاق پذیرایی منزل پدری اش واقع در شهر جدید پردیس ، در حضور من و با ضربات متعدد چاقو اقدام به کشتن برادرش به نام علی کرد . شب جنایت ، جنازه در منزل باقی ماند و آن شب ، من به همراه مجید به منزل مادرم رفتیم . فردای آن روز ، به بهانه رفتن به بهشت زهرا به میدان امام حسین رفته و بزرگترین چمدان را خریداری کردیم و دوباره به منزل پدری مجید برگشتیم. جنازه را داخل چمدان قرار دادیم . پس از قرار دادن جنازه در داخل چمدان ، مجید به بهانه جابجا کردن اثاثیه منزل ، اقدام به اجاره یک دستگاه پیکان وانت کرد و جنازه را با کمک راننده در عقب وانت قرار داد . من نیز با اجاره یک دستگاه خودرو پراید به دنبال آنها به محمودآباد رفته و در آنجا یک ویلا اجاره کردیم . ابتدا قرار بود تا مجید ، جنازه برادرش را در داخل ویلا دفن کند اما از آنجائیکه انتهای کوچه به دریا ختم می شد ، شب جنازه را به جلوی دریا برده و پس از باز کردن چمدان ، شروع به چیدن سنگ بر روی جنازه کرده و آنرا در زیر سنگ ها پنهان کردیم . مجید قصد داشت تا بر روی جنازه شن بریزد اما چون یک نفر در آنجا بود ، موفق به این کار نشد و همان شب به تهران برگشتیم. همسرم همچنین آذر ماه سال 89 پدرش را نیز به همین شیوه کشته است. در ادامه همسر این زن نیز دستگیر شد که او در بازجویی ها به ارتکاب قتل پدر و برادرش اعتراف کرد.

آوار مرگ بر سر پایتخت نشین ها

آذر ماه سال 91، دو حادثه ریزش آوار کام پایتخت نشینان را تلخ کرد. در نخستین حادثه که ساعت 18 روز سه شنبه 21 آذر رخ داد ، ناگهان ساختمان سه طبقه در خیابن دماوند فرو ریخت . پس از اطلاع ماجرا به سازمان آتش نشانی بلافاصله هفت ایستگاه خود را به محل حادثه رساندند. در بررسی های اولیه مشخص شد، گودبرداری غیراصولی در ضلع شرقی ساختمان باعث تخریب صد درصدی سه واحد از ساختمان شده است. در زمان حادثه پنج تن در این سه واحد حضور داشتند که در زیر آوار گرفتار شده بودند. امدادگران در لحظات اولیه زن و مرد جوانی را از زیر آوار نجات دادند. در ادامه عملیات که تا ساعت 1 و 30 دقیقه بامداد چهارشنبه ادامه داشت ، اجساد زن 63 ساله ای و دو کودک دو و سه ساله از زیر خروارها خاک بیرون آورده شد .

6 نفر زیر آوار خانه قدیمی

در حادثه دوم که ساعت 11 و 59 دقیقه چهارشنبه 22 آذر به نیروهای امدادی اعلام شد، خانه دو طبقه ای در سوهانک به طور ناگهانی بر شش ساکن آن فروریخت. آتش نشانان زمانی که به محل حادثه رسیدند یکی از مجروحان که مردی بود خود را از زیر آوار بیرون کشیده بود اما دو زن و سه کودک در زیر آوار گرفتار شده بودند.اتش نشانان سپس آنها را از زیر اوار خارج کرده و تحویل امدادگران اورژانس دادند. پنج مصدوم این حادثه با پنج دستگاه آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند.

حکم قصاص برای قاضی سابق

در این ماه همچنین حکم دادگاه درباره قاضی سابق دادگستری که متهم به قتل همسر سومش است صادر شد و قضات دادگاه او را به قصاص محکوم کردند. ماموران کلانتری شهرستان خوی عصر 23 شهریور سال 84 در جریان شلیک مرگبار به زن 17 ساله ای به نام مریم قرار گرفتند. در حالی که شوهر این زن ادعا می کرد همسرش خودکشی کرده، به هم ریختگی صحنه جنایت حکایت از درگیری قربانی با عامل جنایت داشت. بدین ترتیب بازپرس ویژه قتل به خاطر تناقض گویی شوهر قربانی دستور بازجویی از او را صادر کرد و در تحقیقات پلیسی مشخص شد این مرد به خاطر سوءظن شدید و اختلاف با همسرش هنگامی که از خانه خارج می شد، در خانه را قفل می کرد و دو همسر سابق وی نیز در طول زندگی با او بارها از سوی شوهرشان تهدید به قتل شده اند. همچنین پلیس در بازرسی از خانه متهم، دوربین های مداربسته ای کشف کرد که در آن متهم با ثبت تصاویر، رفتارهای لحظه به لحظه همسرش را در خانه مورد کنترل قرار می داد. اما تصاویر صحنه مرگ زن جوان به طور کامل از حافظه این دوربین ها پاک شده بود. متهم پس از چند دور محاکمه سرانجام در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه قرار گرفت و با رای اکثریت قضات و برگزاری مراسم قسامه به قصاص محکوم شد.

خودکشی بعد از قتل همسر

خبر دیگر آذر ماه مربوط به اعترافات مرد معتادی است که پس از قتل همسرش دست به خودکشی زد اما با تلاش پزشکان زنده ماند. ظهر روز چهارشنبه یکم آذرماه 91 دختربچه ای در تماس با پلیس 110 از قتل پدر ومادرش در یکی از محله های اصفهان خبر داد. پس از این تماس تیمی از ماموران در محل حادثه حاضر شده و در جریان بررسی های اولیه خود دریافتند مرد 43 ساله که از ناحیه دست، گردن و شکم مورد اصابت ضربه های کارد قرار گرفته است هنوز نفس می کشد به همین خاطر او را بلافاصله به بیمارستان منتقل کردند اما زن 32 ساله بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داده بود. دختر خانواده که موضوع را به پلیس اطلاع داده بود در جریان تحقیقات گفت: امروز ظهر وقتی به خانه آمدم با بهم ریختگی وسایل و پیکر غرق در خون پدر و مادرم روبرو شدم به همین خاطر سریع با پلیس 110 تماس گرفتم.

کارآگاهان در بررسی های اولیه خود احتمال دادند این زن و مرد از سوی قاتلی آشنا مورد اصابت ضربه های چاقو قرار گرفتند اما کشف آلت قتاله و دلایل علمی دیگر در صحنه جنایت این فرضیه را تغییر داد. تیم پلیسی در فرضیه جدید خود احتمال دادند مرد 43 ساله به دلیل اختلافات خانوادگی همسرش را به قتل رسانده و سپس دست به خودکشی زده است. ماموران نجات یافت او با بهبود حالش تحت بازجویی قرار گرفت که در ابتدا منکر قتل همسر خود شد اما در ادامه لب به اعتراف گشود و گفت : من به کراک اعتیاد دارم و این موضوع باعث اختلاف من و همسرم شده بود. چندی قبل اوبه خاطر اعتیادم حق طلاق گرفته بود. روز حادثه با هم درگیر شدیم و او قصد ترک خانه را داشت من هم در یک لحظه کنترلم را از دست داده و با ضربه های چاقو او را کشتم . بعد از مرگ همسرم دیگر ادامه زندگی برایم مقدور نبود به همین خاطر با ضربه های چاقو خودکشی کردم.

جنایت هولناک مرد شیشه ای

در این ماه نیز مردی شیشه ای تحت تاثیر مواد مخدر شیشه جنایتی تلخ را در شهرستان بهشهر رقم زد. ساعت 9:45 دوشنبه 20 آذر فردی در تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی شهرستان بهشهر اعلام کرد: سه عضو خانواده همسایه اش به طرز هولناکی به قتل رسیده‌اند. پس از این تماس تیمی از ماموران پلسی آگاهی در محل جنایت حاضر شده و در بررسیها متوجه شدند زنی 27 ساله به نام صدیقه با ضربه‌های چاقو به قتل رسیده است. جسد دو پسر او به نام‌های ارشیا 4 ساله و شبیر 1 ساله نیز در یک از اتاق ها کشف شد. پدر خانواده به نام مجید 31 ساله که در محل قتل حضور داشت در بازجویی‌ها به قتل اعتراف کرد و گفت: همسر و فرزندانم را به شکل شیطان دیده و ابتدا صدیقه را ساعت 7 صبح خفه کردم. بعد هم با چاقو چند ضربه به بدنش وارد کردم. دو پسر خود را نیز به شکل شیطان دیده و آنها را نیز خفه کردم. در بررسی های ماموران مشخص شد، متهم فردی معتاد به شیشه و بیکار است که تحت تاثیر مصرف مواد مخدر دست به این جنایت هولناک زده است. او پس از دستگیری مدعی شد صدایی به او اعلام می‌کرده که این جنایت را انجام دهد و تحت تاثیر این صدا مرتکب قتل همسر و فرزندانش شده است.

جنجال فیلم زورگیری در اینترنت

در این ماه دستگیری چهار سارق زورگیر که فیلم آنها در اینترنت پخش شده بود به مهمترین خبر حادثه تبدیل شد. یازدهم آذرسال 91 یکی از شهروندان تهرانی به نام " جواد" پس از خروج از بانک در حالی که به محل کارش مراجعه می کرد از سوی چهار زورگیر با دو موتور سیکلت مورد حمله قرار گرفته که در این زورگیری سارقان اموالی شامل کارت های عابربانک ، وجوه نقد، مدارک و لباس های مالباخته را پس از زخمی کردن او به سرقت می برند. این مالباخته دقایقی بعد به ماموران مراجعه و شکایت خود را تسلیم آنان کرد. پس از جمع آوری اطلاعات و چهره نگاری و همچنین اقدامات پیچیده پلیسی یکی از متهمان به نام مهدی معروف به " خرچنگ" شناسایی شده و اقدامات ماموران آگاهی برای دستگیری وی ادامه می یابد. در تحقیقات تکمیلی پاتوق متهم که یک قهوه خانه در خیابان 17 شهریور بوده شناسایی شده و طی عملیاتی غافلگیرانه این متهم بازداشت شد که طی بازجویی های انجام شده به جرم خود اعتراف و عنوان داشت که سرقتها را با همدستی 3 تن از دوستانش به نام های "میلاد"، "مهرداد" و "علیرضا" انجام داده است. همزمان با اعتراف این متهم کارآگاهان به بررسی سوابق سه همدست وی پرداخته و موفق شدند " علیرضا" را در محدوده یوسف آباد شناسایی و دستگیر کنند که با اقرار او به جرائم زورگیری، ماموران مخفیگاه دو متهم دیگر به نام های میلاد و مهرداد را نیز کشف و هر دو را طی عملیات پلیسی بازداشت می شوند.متهمان در جریان بازجویی ها به پنج فقره زورگیری اعتراف کردند که قاضی پرونده پس از تحقیقات مقدماتی دو نفر از سارقان را محارب شناخت. دو پسر خشن پس از محاکمه در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شدند و حکم آنها در مقابل پارک هنرمندان اجرا شد.

رویای گروگانگیری 200 میلیونی

ماموران پلیس آگاهی پایتخت نیز در این ماه در جریان تحقیقات خود سه پسر آدم ربا را دستگیر کردند که زن مدیرعامل یک شرکت معتبر را ربوده بودند. آدم ربایان در تماس با همسر گروگان خود از او درخواست 200 میلیون تومان کرده بودند. 12 ساعت پس از آدم ربایی زن جوان در یک لحظه از غفلت دو آدم ربا استفاده و از خودرو گریخت. پس از فرار گروگان ماموران با کمک او به بررسی آلبوم مجرمان حرفه ای پرداخته و سه پسر ادم ربا را دستگیر کردند. در بررسی ها مشخص شد ، یکی از متهمان کارمند شرکت شاکی بوده و نقشه این آدم ربایی را طراحی کرده بود.

مرگ 8 کارگر در ریزش معدن

آخر ماه نیز حادثه ریزش معدن و مرگ هشت کارگر کام هموطنان را تلخ کرد. این ریزش که بامداد سه شنبه 28 آذر در پی وقوع انفجاری در این معدن اتفاق افتاده بود باعث شد تا ورودی تونل مسدود شود. همین مسئله احتمال افزایش گازهای خطرناک در داخل معدن و وقوع انفجاری دوباره در داخل معدن را افزایش می‌داد. بررسی‌ها نشان داد که این معدن زغال‌سنگ در منطقه «پروده طبس» و متعلق به شرکت «آرمین‌نوین» یا «یال شمالی ایران» بود که دچار ریزش شد. وجیه الله جعفری، معاون معدنی وزیر صنعت با اعلام اینکه «پرتاب گاز» عامل انفجار در این معدن بوده است، افزود: در عمق زمین که فعالیت معدنی انجام می‌شود در برخی مناطق حفره‌های گازی ایجاد می‌شود و زمانی که لایه مقابل این حفره گازی نازک می‌شود، پدیده پرتاب گاز اتفاق می‌افتد و در واقع دیواره مقابل حفره گازی به جلو پرتاب می‌شود. این پرتاب ممکن است باعث انفجار و یا ریزش معدن شود که در حال بررسی هستیم تا مشخص شود که فقط ریزش اتفاق افتاده یا اینکه انفجار نیز صورت گرفته است. در این حادثه هشت گارکر جان خود را از دست دادند.