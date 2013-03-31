هشدار میشل سلیمان درباره برگزاری انتخابات مطابق قانون دهه شصت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، میشل سلیمان گفت: اکثر لبنانی ها مخاغ قانون موسوم به دهه شصت هستند اما همه آنها خواستار برگزاری انتخابات هستند.

رئیس جمهوری لبنان بیان کرد: اگر انتخابات مطابق قانون دهه شصت برگزارشود اشتباهی بزرگ است و اگر انتخابات برگزار نشود یا مجلس کنونی تمدید شود به مراتب اشتباهی بزرگتر است زیرا خلاء آن غیرقابل جبران است.

وی افزود: موضوع تشکیل دولت بحثی جدا از روند گفتگوهاست.

سلیمان که پس از دیدار با پاتریک بشاره پترس الراعی رهبر مسیحیان مارونی لبنان سخن می گفت افزود: پاتریک بشاره بر ضرروت برگزاری انتخابات و روند دموکراتیک تاکید دارد.

سلیمان بیان کرد: لبنانی ها باید درباره قانون انتخابات توافق کنند.