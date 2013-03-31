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۱۱ فروردین ۱۳۹۲، ۱۴:۱۶

هشدار میشل سلیمان درباره برگزاری انتخابات مطابق قانون دهه شصت

هشدار میشل سلیمان درباره برگزاری انتخابات مطابق قانون دهه شصت

رئیس جمهوری لبنان با اشاره به مخالفت لبنانی ها با برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور مطابق با قانون دهه شصت، درباره عدم برگزاری انتخابات هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، میشل سلیمان گفت: اکثر لبنانی ها مخاغ قانون موسوم به دهه شصت هستند اما همه آنها خواستار برگزاری انتخابات هستند.

رئیس جمهوری لبنان بیان کرد: اگر انتخابات مطابق قانون دهه شصت برگزارشود اشتباهی بزرگ است و اگر انتخابات برگزار نشود یا مجلس کنونی تمدید شود به مراتب اشتباهی بزرگتر است زیرا خلاء آن غیرقابل جبران است.

وی افزود: موضوع تشکیل دولت بحثی جدا  از روند گفتگوهاست.

سلیمان که پس از دیدار با پاتریک بشاره پترس الراعی رهبر مسیحیان مارونی لبنان سخن می گفت افزود: پاتریک بشاره بر ضرروت برگزاری انتخابات و روند دموکراتیک تاکید دارد.

سلیمان بیان کرد: لبنانی ها باید درباره قانون انتخابات توافق کنند.

کد مطلب 2024461

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