گردشگران نوروزی در روز انس با طبيعت هميار محيط زيست باشند

فردين حكيمي رییس اداره محیط زیست شهرستان کرج، در آستانه روز سیزدهم فروردین ماه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اينكه طبيعت مظهر گويای وجود خداوند بوده و امروز بیش از هر زمانی نیازمند حفاظت است؛ درباره برنامه های این اداره در روز سیزدهم فروردین ماه گفت: اداره‌ حفاظت محيط زيست شهرستان كرج همانند دوره های پیشین برنامه‌هايي را در راستای تنوير افكار عمومي و جهت بالا بردن سطح آگاهي‎ عموم مردم در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: حفظ و نگهداری از ظرفيت‌های طبیعی اين شهرستان در ایام نوروز و بالاخص روز سیزدهم فروردین ماه مهمترین رویکرد فعالان حوزه محیط زیست است.

حكيمی تصريح كرد: به منظور جلوگيری از ريختن زباله در رودخانه‌ ها به ویژه رودخانه حفاظت شده كرج و ساير نقاط كه منجر به آلودگي محيط زيست مي‌شود، اين اداره در روز سيزدهم فروردين ماه امسال، ضمن گشت‎زني و كنترل مستمر نيروهای يگان حفاظت، اقدام به توزيع كيسه زباله ، بروشور های معرفي مناطق طبيعي ويژه گردشگري و همچنين توزیع تراكت آموزشي ويژه روز انس با طبيعت می نماید.

وی ادامه داد: علاوه بر هشدارهای زيست محيطي که در روز سیزدهم فروردین ماه به گردشگران بخش آسارا داده خواهد شد؛ كيسه هایی نیز در بین گردشگران توزیع می شود تا زباله های جمع آوري شده را در جايگاه‌های ويژه‌ مستقردر محور اصلي كرج - چالوس و همچنين مسير های فرعي منتهي به روستاهای بخش آسارا تخليه كنند.

رییس اداره محیط زیست شهرستان کرج،از ساکنان استان البرز و مهمانان نوروزی خواست تا در روز طبيعت (انس با طبيعت) با حفظ محیط طبیعی، هميار محيط زيست باشند و سرسبزی، طراوت به طبيعت و شادابي و نشاط را به خود و فرزندانشان شان هديه دهند.

وی افزود: گردشگران نوروزی با رعايت نكات زيست محيطی از جمله پاكيزگي محيط، مديريت زباله و حمل آنها تا مكان‌های تعيين شده برای دفع پسماند، پرهيز از هرگونه فعاليت های منجر به ايجاد آلودگي آب ، خاك و هوا، نشكستن سرشاخه‎های درختان و روشن نكردن آتش در محيط‌های طبيعي و.. مانع از به شماره در آمدن نفس های "طبیعت" این قلب تپنده محيط زيست نشوند؛ چرا که امروز بدليل افزايش فشارهای روحي ، رواني، ناشي از زندگي ماشيني ، بيش از پيش به طبيعت ، سرسبزی و پاكيزگي نيازمنديم.